「乳健同行2026」網頁正式面世，慈善步行籌款活動召集2000「粉紅健兒」。

香港乳癌基金會公布，年度慈善步行籌款活動「乳健同行2026」將於10月25日早上8時30分至下午1時正在山頂舉行。活動由山頂道花園出發步行至山頂凌霄閣，全程約3.5公里，約需1至1.5小時完成。參加者沿途可飽覽醉人的香港景色，適合任何程度及年齡的人士參與，亦歡迎帶同寵物參加。活動即日(11日)起接受報名，8月28日前報名更可享早鳥優惠，成功報名的參加者可於活動當日獲得精美紀念品包乙份。

今年活動以「邁向新里程」為題

乳癌自1994年起已是香港婦女頭號癌症，每13名婦女中，就有1人在一生中有機會罹患入侵性乳癌，而缺乏運動是罹患乳癌的頭號風險因素。透過「乳健同行」步行籌款，基金會冀喚起公眾對乳房健康的關注，並鼓勵大家建立運動習慣，踢走乳癌高風險因素。今年活動以「邁向新里程」為主題，希望召集到約2,000位參加者，一同穿上粉紅服飾，與一眾乳癌患者、康復者及家人並肩前行，開展新篇章。活動籌得的善款將用於乳健檢查及教育、患者支援服務及推動相關研究倡議，守護更多香港婦女的健康。