紅磡寰宇殯儀館電力故障　地庫殮房不受影響　料周四下午恢復正常營運 (更新)

東華三院回覆《am730》表示，寰宇殯儀館於周日(9日)下午發生電力故障，寰宇隨即通知電力公司派員到場檢查，及安排工程人員到場檢查，經檢查後，是館內 二樓電表房內的滙流排及保險絲故障，具體原因待查，未知是否與天氣高溫有關。

位於紅磡的寰宇殯儀館今日(11日)表示，日前遇到電力系統故障，經合資格工程人員評估後，需要訂購特定部件更換，估計未能於短時間內復修，館內部分設備未能如常運作，寰宇殯儀館現時只能提供有限度的靈堂租用服務。而已租用寰宇殯儀館靈堂的訂單，職員將以出殯日期先後，陸續聯絡持牌殮葬商作出協調及跟進，又形容是無奈地作出有關安排，向受影響人士引起不便致歉。

地庫儲存遺體殮房不受影響

受影響的範圍包括部分樓層靈堂沒有照明及空調，抽煙系統和載貨電梯未能正常運作，但在地庫儲存遺體的殮房不受影響，冷藏設備正常運作，遺體沒有受到影響。

寰宇在電力故障發生後，在當天已馬上電話通報食環署及聯絡工程公司作緊急維修及恢復部分供電，現已恢復受影響靈堂內的照明、抽煙系統功能和部份空調機。而所有設施包括其他空調和載貨電梯，預計將於周四(13日)下午完成修理，營運將恢復正常。

東華三院又表示，對受影響的家屬深表歉意，會安排退回租金給租用靈堂的殮喪商，而轉用萬國殯儀館或鑽石山殯儀館進行喪禮的，亦是免費提供，不另收費。寰宇殯儀館按法例要求定時都會進行電力系統檢測，檢測報告如有更換或改善建議，都會儘快執行，盡力維護館內設施正常運作，而檢測報吿表示一切正常。