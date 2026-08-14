【繞場一週】馬會支持「共創明『Teen』計劃」貴州學習交流團

香港賽馬會一直大力支持香港特別行政區政府推行的「共創明『Teen』計劃」。自計劃開展以來，馬會及其慈善信託基金已審批撥捐共4,100萬港元，支持四屆計劃的推行。繼過去兩年由馬會支持的暑期內地學習交流團，反應正面，今年暑假，馬會再度支持100名第四屆學員參與六天的貴州學習交流團。 馬會持續支持計劃及學習交流團，體現其對青年發展的重視，亦積極響應國家「十五五」規劃綱要，以及特區政府《青年發展藍圖》的願景，致力培育家國情懷與國際視野兼備的新一代。

學習交流團歡迎晚宴於8月3日舉行。孫玉菡在歡迎晚宴致辭時，感謝馬會擔任「共創明『Teen』計劃」下合作夥伴委員會的副主席，並一直對計劃作出不少付出。他指馬會在四屆計劃中均作出重要貢獻，包括贊助今次貴州學習交流團，推薦友師，協助學員拓闊視野、豐富學習體驗及增強自信。他亦鼓勵學員把握交流機會，深入了解國家發展，並思考如何將是次體驗轉化為未來發展的動力。 培育家中青幼是馬會重點慈善策略範疇之一。香港賽馬會公司事務執行總監譚志源表示，馬會深信，投資青年，就是投資香港和國家的未來。馬會多年來持續支持香港青年到內地交流學習，透過實地考察和親身體驗，加深對國家發展的認識，拓闊視野，增長見識。「共創明『Teen』計劃」內地學習交流團正是馬會其中一項重點支持項目，過去兩年先後到訪杭州及四川，廣受學員和導師歡迎。馬會很高興繼續支持是次貴州學習交流團，除了提供資助外，亦參與行程策劃，並安排馬會友師及其學員一同參與。

他續指，貴州近年來在鄉村振興及文旅融合等方面取得顯著成就，相信學員在接下來幾天的行程中，不但能欣賞壯麗山河，更能親身感受國家高質量發展的蓬勃活力。這將會是一段難得而充實的學習旅程，除了收穫知識與友誼，更收穫面向未來的視野、自信和勇氣。

學習交流團期間，學員獲安排參觀全球最大的單口徑射電望遠鏡「中國天眼」（FAST）及國家大數據（貴州）綜合試驗區交流體驗中心，認識貴州在創新科技、數字經濟、航天科技及交通基建等方面的發展。學員亦將到訪西江千戶苗寨等地，感受民族文化風情，及遵義會議會址，了解國家歷史，並有機會欣賞近年備受關注的「村T」時裝秀活動，了解文化創新如何為鄉村振興注入新動力。

「共創明『Teen』計劃」第一期於2022年推出，通過政、商、民三方協作，幫助中一至中四學生為未來定下目標，力爭上游。馬會作爲計劃合作夥伴委員會的副主席，除了財政支援，過去三屆計劃，共推薦超過110名員工、馬會奬學金得主和業界夥伴等成為友師，今年則推薦超過45人參與第四屆計劃。同時，馬會亦邀請計劃學員參觀馬會設施，包括大館、賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場、馬醫院及屯門公眾騎術學校等。

此外，馬會亦有提供免費門券予參與計劃的友師及學員，邀請他們出席由馬會贊助及支持的活動，包括一系列慶祝馬年的活動，例如《馬到功成》電影香港首映禮及舞劇《騎兵》的表演。 一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對「共創明『Teen』計劃」的支持，有賴其獨特的營運模式，把賽馬及有節制體育博彩收入，轉化成稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻香港。

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