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出版：2026-Aug-14 07:30
更新：2026-Aug-14 07:30

【繞場一週】馬會支持「共創明『Teen』計劃」貴州學習交流團

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香港特別行政區政府勞工及福利局局長孫玉菡（中）、貴州省政協港澳台僑與外事委員會主任石培新（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（左三）、保良局主席譚毓楨博士（右二）及學員出席「共創明『Teen』計劃」貴州學習交流團歡迎晚宴。

香港賽馬會一直大力支持香港特別行政區政府推行的「共創明『Teen』計劃」。自計劃開展以來，馬會及其慈善信託基金已審批撥捐共4,100萬港元，支持四屆計劃的推行。繼過去兩年由馬會支持的暑期內地學習交流團，反應正面，今年暑假，馬會再度支持100名第四屆學員參與六天的貴州學習交流團。 

馬會持續支持計劃及學習交流團，體現其對青年發展的重視，亦積極響應國家「十五五」規劃綱要，以及特區政府《青年發展藍圖》的願景，致力培育家國情懷與國際視野兼備的新一代。

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香港特別行政區政府勞工及福利局局長孫玉菡（右三）及香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（左三）與學員合照。

學習交流團歡迎晚宴於8月3日舉行。孫玉菡在歡迎晚宴致辭時，感謝馬會擔任「共創明『Teen』計劃」下合作夥伴委員會的副主席，並一直對計劃作出不少付出。他指馬會在四屆計劃中均作出重要貢獻，包括贊助今次貴州學習交流團，推薦友師，協助學員拓闊視野、豐富學習體驗及增強自信。他亦鼓勵學員把握交流機會，深入了解國家發展，並思考如何將是次體驗轉化為未來發展的動力。 

培育家中青幼是馬會重點慈善策略範疇之一。香港賽馬會公司事務執行總監譚志源表示，馬會深信，投資青年，就是投資香港和國家的未來。馬會多年來持續支持香港青年到內地交流學習，透過實地考察和親身體驗，加深對國家發展的認識，拓闊視野，增長見識。「共創明『Teen』計劃」內地學習交流團正是馬會其中一項重點支持項目，過去兩年先後到訪杭州及四川，廣受學員和導師歡迎。馬會很高興繼續支持是次貴州學習交流團，除了提供資助外，亦參與行程策劃，並安排馬會友師及其學員一同參與。

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香港特別行政區政府勞工及福利局局長孫玉菡（中）及香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右）於歡迎晚宴上與學員交流。

他續指，貴州近年來在鄉村振興及文旅融合等方面取得顯著成就，相信學員在接下來幾天的行程中，不但能欣賞壯麗山河，更能親身感受國家高質量發展的蓬勃活力。這將會是一段難得而充實的學習旅程，除了收穫知識與友誼，更收穫面向未來的視野、自信和勇氣。

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馬會對外事務部主管鄭琪（第一排右十一）、保良局行政總監温偉明（第一排右十）、馬會友師及其他貴州學習交流團參加者於出發前在西九龍高鐵站合照。

學習交流團期間，學員獲安排參觀全球最大的單口徑射電望遠鏡「中國天眼」（FAST）及國家大數據（貴州）綜合試驗區交流體驗中心，認識貴州在創新科技、數字經濟、航天科技及交通基建等方面的發展。學員亦將到訪西江千戶苗寨等地，感受民族文化風情，及遵義會議會址，了解國家歷史，並有機會欣賞近年備受關注的「村T」時裝秀活動，了解文化創新如何為鄉村振興注入新動力。

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學員參觀全球最大的單口徑射電望遠鏡「中國天眼」（FAST），了解國家在航天工程及科技創新領域的卓越成就。

「共創明『Teen』計劃」第一期於2022年推出，通過政、商、民三方協作，幫助中一至中四學生為未來定下目標，力爭上游。馬會作爲計劃合作夥伴委員會的副主席，除了財政支援，過去三屆計劃，共推薦超過110名員工、馬會奬學金得主和業界夥伴等成為友師，今年則推薦超過45人參與第四屆計劃。同時，馬會亦邀請計劃學員參觀馬會設施，包括大館、賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場、馬醫院及屯門公眾騎術學校等。

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學員參觀遵義會議會址，了解國家歷史。

此外，馬會亦有提供免費門券予參與計劃的友師及學員，邀請他們出席由馬會贊助及支持的活動，包括一系列慶祝馬年的活動，例如《馬到功成》電影香港首映禮及舞劇《騎兵》的表演。

一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對「共創明『Teen』計劃」的支持，有賴其獨特的營運模式，把賽馬及有節制體育博彩收入，轉化成稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻香港。

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學員到訪西江千戶苗寨，感受民族文化風情。

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學員有機會欣賞近年備受關注的「村T」時裝秀活動，了解文化創新如何為鄉村振興注入新動力。

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