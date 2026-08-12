流感疫苗學校外展計劃推電子同意書 衛生署：家長醫健通遞交簡化流程

一名18個月大男嬰自8月8日起出現發燒、流鼻水及咳嗽，翌日求醫，其後在家抽搐，被送往伊利沙伯醫院急症室，因精神不振及血壓偏低須入住兒童深切治療部。經化驗及診斷，證實患上甲型流感併發腦病變及敗血性休克，目前仍然留醫。衛生防護中心初步調查顯示，男童上年度未有接種流感疫苗，潛伏期內沒有外遊；其一名家居接觸者早前曾出現輕微上呼吸道症狀，現已康復。

醫健通帳戶毋須重複填個人資料

香港自6月底進入流感季節以來，累計錄得8宗兒童感染流感的嚴重個案。2026/27年度的「季節性流感疫苗學校外展計劃」將隨新學年開展，當局宣布計劃將推出全新電子同意書功能。新措施可便利家長，若家長及子女登記醫健通帳戶，便可直接透過醫健通應用程式為子女提交同意書，毋須重複填寫個人資料。學校亦可透過衛生署新設的學生資訊平台，下載已填妥電子同意書的學生名單，系統會自動整合家長遞交的資料，免除校方人手輸入或核對，減輕行政負擔及降低人為錯誤的機會。此外，醫護人員亦毋須再收集或保存學生的紙本同意書，節省相關行政工作。隨著家長能提早完成同意程序，學校也能更早規劃及安排流感疫苗接種活動。