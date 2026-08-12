涉盜逾400電腦轉售圖利 德勤IT經理還柙候判

德勤‧關黃陳方會計師行一名資訊科技經理利用工作之便，於約17個月內分批盜竊公司逾400部電腦再轉售圖利。公司於盤點時發現多部手提電腦不翼而飛，同日透過閉路電視監察，揭發涉案經理與回收商進行交易。男經理昨於區域法院承認盜竊罪，透露將得益用作買股票，最終亦已輸清光。暫委法官將案押後至下周五判刑，坦言監禁無可避免，期間被告須還柙。 40歲被告何文傑被控一項盜竊罪，案發時為「德勤‧關黃陳方會計師行」的資訊科技經理，職責包括管理公司新購和備用的手提電腦庫存，庫存的儲物室只有被告所屬部門的職員方可入內。被告承認於2021年9月某日至2023年2月15日期間，偷竊423部公司所擁有的手提電腦。

案情指，德勤資訊科技部系統職員在2023年2月13日早上盤點時，發現399部手提電腦不知所終。其後行政總監透過閉路電視監察，並於晚上7時於閉路電視發現，正休假的被告進入儲物室並將多部手提電腦放入紙箱，隨後一名電腦回收商取走紙箱內約10部手提電腦，並以現金支付予被告。德勤職員隨即在升降機截停2人，起回該批電腦。 兩日後，資訊科技總監與被告會面時，被告承認由2021年9月起一直未經公司同意下變賣電腦，套現款項則用作買股票，但亦輸清光。同日在資訊科技總監陪同下，到警署自首。

被告在警誡下承認犯案，從辦公室偷走公司399部全新手提電腦，再分批出售，從中賺取約80萬至120萬元，將所得現金存入戶口以購買股票，惟把錢輸清光。另他承認盜去若干無記錄在系統的舊電腦，每部轉售價約600元。 回收商疑惑出售新型電腦 獲回應買錯 警方及後從電腦回收商檢獲24部屬於德勤的手提電腦。根據該電腦回收商所述，被告從2021年9月29日至2023年2月13日期間一直向其出售手提電腦。每次數部至10部，而被告聲稱所出售電腦獲公司授權。自2022年4月起，被告向他出售新型的電腦。他亦曾詢問被告為何要出售較新的電腦，被告解釋指因德勤買錯。

控方指，被告現年40歲，育有一名7歲女兒。辯方求情指，他案發時因承受女兒出生、父親患癌，及妻子產後抑鬱等多方面壓力。辯方續指，被告現時前途盡毀，重犯機會極低。但現時實在無力對德勤作出賠償，惟望法庭考慮被告第一時間認罪，亦有悔意，予以輕判。