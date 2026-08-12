引無人機打擊危險駕駛 警拘10司機扣查10車

警方早前在觀塘繞道一帶重點打擊危險駕駛，並運用無人機進行高空觀察及搜證，配合隱形戰車執法。行動中，拘捕10名司機，扣留10輛私家車及電單車作進一步檢驗。警方指，透過無人機實時監察及錄影，更全面掌握涉案車輛的行駛情況，並將拍攝所得影像作為搜證資料，加強舉證能力。 東九龍總區交通部於本月3至10日，在觀塘繞道一帶重點打擊危險駕駛。行動中，拘捕9男1女司機涉嫌危險駕駛，年齡介乎25至51歲，並扣留7部私家車及3部電單車作進一步檢驗。各人獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊高級督察潘俊豪表示，觀塘繞道是其中一條主要高速公路，交通流量繁忙，人員有恆常巡邏和執法。為進一步提升打擊危險駕駛的能力，部門首次引入無人機參與行動，適時調派地面人員跟進。 他表示，有被捕司機涉嫌以極高車速行駛，更在車流中左穿右插、險象環生。無人機優勢是機動性高、監察面廣，有助高空觀察目標車輛動態，並將拍攝所得影像作為搜證資料，加強舉證能力。同時，地面部署的隱形戰車可按指示安全尾隨目標車輛，並在合適時間採取執法行動，亦可靈活調動支援車輛配合部署，提升整體行動效率及安全性。

潘俊豪又表示，運用無人機不但有助提高執法成效，亦能節省大量前線人手資源。警方未來會繼續研究在不同交通執法工作中引入科技元素，以提升執法效率及保障道路安全。 警方提醒，危險駕駛屬極不負責任的駕駛行為，涉事司機往往高估自身駕駛能力，低估路面突發情況所帶來的風險，一旦發生交通意外，後果可以十分嚴重，危及自己及其他道路使用者的生命安全。根據《道路交通條例》，危險駕駛屬嚴重交通罪行，一經定罪，最高可被判罰款25,000元及監禁3年，並須停牌最少6個月。