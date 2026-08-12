寰宇殯儀館電力故障 殮房不受影響 料明日下午復常

位於紅磡的寰宇殯儀館日前發生電力系統故障，只能提供有限度的靈堂租用服務。東華三院表示，經檢查後確認是館內二樓電表房內的匯流排及保險絲故障，經維修後現已恢復照明及抽煙系統功能等設備；所有設施預計明日下午完成維修，並強調殮房及遺體沒有受影響。 東華三院回覆本報查詢時稱，寰宇殯儀館於8月9日下午發生電力故障，寰宇隨即通知電力公司派員到場檢查，及安排工程人員到場檢查。經檢查後，是館內二樓電表房內的匯流排及保險絲故障，具體原因待查，未知是否與天氣高溫有關。

受影響的範圍包括部分樓層靈堂沒有照明及空調，抽煙系統和載貨電梯未能正常運作，但在地庫儲存遺體的殮房不受影響，冷藏設備正常運作，遺體沒有受到影響。 已恢復照明和抽煙系統等設施 東華三院續指，寰宇在電力故障發生後，當天已馬上電話通報食環署及聯絡工程公司作緊急維修及恢復部分供電，現已恢復受影響靈堂內的照明、抽煙系統功能和部分空調機。而所有設施包括其他空調和載貨電梯，預計將於明日下午完成修理，營運將恢復正常。

東華三院向受影響家屬致歉，會安排退回租金給租用靈堂的殮喪商，而轉用萬國殯儀館或鑽石山殯儀館進行喪禮亦是免費提供，不另收費。寰宇殯儀館按法例要求定時都會進行電力系統檢測，檢測報告如有更換或改善建議，都會盡快執行，盡力維護館內設施正常運作，而檢測報告表示一切正常。 翻查資料，寰宇殯儀館內設有5間禮堂及16間靈寢室，分別可容納40至180人，今日至少有18名先人出殯。