暑熱警告焫㷫全城！ 勞工處聯天文台研調整觸發升級門檻 處長許澤森：我哋都好多問號

本港高溫連續3日達到極端酷熱水平，打破歷年8月紀錄。外界近日質疑氣溫達史上最高同時，工作暑熱警告仍維持最低的黃色級別；勞工處長許澤森稱，處方同樣對警告未能升級「好多問號」，正探討調整觸發門檻，期望最快暑假結束前完成檢討。對於香港天文台前台長林超英批評現時暑熱警告制度，許澤森回應稱製作暑熱警告時對方已退休，自己亦未到任，形容討論是隔靴搔癢。林超英昨讚揚許澤森務實回應警告的缺陷，又建議完成檢討前，可先參考國家的高溫下戶外工作規定，以每日最高溫度攝氏35、37及40度作黃、紅、黑色警告指標。

工作暑熱警告

受熱帶氣旋白海豚外圍下沉氣流影響，本港天氣持續酷熱，昨正午時分多區氣溫上升至35度左右，上水、流浮山及黃大仙更高達37度。計及昨日天文台總部已連續3日錄得35度或以上氣溫，達到極端酷熱水平，打破歷年8月的紀錄，對上一次連續3日極端酷熱則為2022年9月。天文台預料今日市區最高氣溫約34度，新界再高兩、三度，部分地區天氣仍然極端酷熱。 周日本港錄得36.9度，為天文台1884年有紀錄以來最高氣溫，上水更高達39.8度。不過，勞工處的工作暑熱警告仍維持最低的黃色級別，而警告自2023年推出亦未曾發出過更高級的紅色、黑色級別，引起社會關注。許澤森在一個電台節目表示，警告機制在今年4月調整後，原預計在暑假會更易觸發高級別警告，結果日前與同事監察溫度變化時，卻發現警告級別未有「跳升」至更高，「我哋都好多問號」，又承認近日高溫情況反映系統敏感度仍有改善空間。他及後再向傳媒解釋「問號」的答案，指當日相對較清爽、空氣中濕度比例低，人體出汗很快揮發，市民普遍覺得天氣很熱，但體感熱壓力未必很大。

勞工處長許澤森

冀暑假結束前完成檢討 許澤森強調，工作暑熱警告建基於天文台的暑熱指標，該指標綜合考慮溫度、濕度、風速及日光熱輻射四大因素，機制在設計時亦已作出「本地化」調整，包括把溫度、濕度及風速等綜合風險的計算比重，由國際常用標準約七成調高至八成，惟直接暴曬下的熱輻射比重相應被拉低，導致戶外溫度極高、陽光猛烈但通風良好情況下，未能充分反映戶外工友承受的實際熱壓力。他指，勞工處正探討調整觸發門檻，並正聯同天文台等部門探討改善方案，研究在極端不尋常的高溫下，是否需要調整啟動較高級別警告的門檻，未來檢討方向將著重於平衡各項因素比重，希望在今個夏季甚至暑假結束前完成檢討。

提倡使用國際常用濕球黑球溫度作戶外停工指標的林超英，日前透露天文台曾準備向公眾發布濕球黑球溫度指數，但遭「某部門」以擔心引起勞工界反彈為由而反對。許澤森在一個電視節目表示，在發展工作暑熱警告的過程「冇記錯佢(林超英)都好似已經退咗休」，而他本人當時亦未加入勞工處，「就住某件大家都冇參與嘅事討論，好似隔靴搔癢咁。」

林超英倡參考內地暑熱工作法規 林超英昨讚賞許澤森務實回應工作暑熱警告沒有升級的缺陷，指對方雖未掌握濕球黑球溫度被「本地化」到香港暑熱指數的過程，以及當年有意或無意避開太陽暴曬的「竅妙」，但樂於檢視的態度令人欣慰。他在社交平台指，在完成詳細研究前，可先參考國家訂立的高溫下戶外工作相關規定，以每日最高氣溫35度、37度和40度，為黃色、紅色和黑色工作暑熱警告的指標，如達黃色警告時作輪休安排，縮短連續工作時間；相信會容易運作且市民容易理解。

工會：地盤日曬位置可達50度 另外，許澤森認為有意見提出的「地區暑熱指標」在操作上有難度，擔心會令部分人士有「虛假的安全感」，繼而忽略個別工作間實際環境風險，失去提示作用。他並指出，現有工傷法律並未排斥中暑，僱員如因工作環境太熱、通風不良導致暈倒，只要符合相關條件，工傷補償制度同樣會涵蓋，又說中暑在醫學蒐證上雖較複雜，但基本法律原則也是一樣。港九搭棚同敬工會理事長何炳德昨在電台節目稱，大部分搭棚工作都在戶外進行，近日開工相當辛苦，並提到戶外30多度時，地盤某些日曬位置可高達50度，認為工作暑熱警告根本難以作準，同時透露目前安全主任會在通訊群組通知工作暑熱警告生效，惟工友難定時看電話，故他們難以得知，工地亦沒有人提醒工友休息。