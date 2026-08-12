天氣｜市區今最高35度天文台籲避免戶外劇烈運動 黃色工作暑熱警告仍生效(更新)

酷熱天氣警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指高溫天氣持續，提醒巿民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫；廣東沿岸天色持續良好，預料本港今日市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度，部分地區天氣仍然極端酷熱。 料高溫於本週後期稍緩解 市民請繼續留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。避免戶外劇烈運動。若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促及神志不清等徵狀，應立刻休息和求助，並儘快求醫。隨著一股西南氣流影響廣東沿岸，高溫天氣在本週後期將稍為緩解。受高空擾動影響，星期五(14日)本港部分地區驟雨較多，星期六有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。

黃色工作暑熱警告在今日上午9時50分仍然生效，表示部分工作環境下的熱壓力頗高。勞工處提醒僱主及僱員在警告生效期間採取適當措施，以預防在酷熱天氣下或高溫環境中工作而引致中暑。

天文台表示，華南天色大致良好。此外，一股西南氣流正影響廣東沿岸。本港地區今日天氣預測大致天晴，但初時局部地區有驟雨。日間市區最高氣溫約34度，新界再高兩三度，部分地區極端酷熱。吹和緩西南風。天文台展望，明日仍然酷熱。星期五部分地區驟雨較多。週末期間短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。天文台又指，一股西南氣流會在今明兩日影響廣東沿岸，該區天氣仍然酷熱，亦有幾陣驟雨。受高空擾動影響，星期五及星期六華南天氣不穩定，驟雨增多。預料一道廣闊低壓槽會在下周初影響南海北部至台灣以東海域，並在下週中期逐漸靠近廣東沿岸。此外，熱帶氣旋燦鴻會在今日橫過日本本州，並進入日本海。