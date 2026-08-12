天氣｜明日市區最高氣溫約34度　極端酷熱天氣將略為緩解 (更新)

【16:35更新】天文台發出特別天氣提示，一股西南氣流正逐漸影響廣東沿岸，該區雲量稍為增多，局部地區有驟雨。極端酷熱天氣將會略為緩解。本港明日部分時間有陽光，天氣仍然酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。受高空擾動影響，本港周五部分地區驟雨較多及有狂風雷暴，周末期間仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。

【10:00更新】酷熱天氣警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指高溫天氣持續，提醒巿民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫；廣東沿岸天色持續良好，預料本港今日市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度，部分地區天氣仍然極端酷熱。