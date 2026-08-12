英仙座流星雨2026｜今晚每小時出現率100粒　最佳觀賞地點和時間(附太空館直播連結)

英仙座流星雨高峰期來了！作為每年三個主要的流星雨現象之一，根據國際流星組織及香港太空館預測，今年英仙座流星雨的活躍期橫跨7月中至8月下旬，今晚更迎來最高峰期，每小時天頂流星數(ZHR)預計高達100，本地最多每小時可見流星數目為20。
根據國際流星組織(IMO)流星雨日曆指，今年英仙座流星雨的活躍期為2026年7月17日至8月24日，活躍期通常在8月12日至13日。香港天文台預料在今晚晚上約10時至8月13下午4時30分預計天頂每小時出現率為100，本地最多每小時可見流星數目為20。至於今晚天氣，天文台預測今晚至凌晨天氣大致天晴，局部地區有驟雨，如果當天前往户外觀看流星的市民要注意，記得做好準備。
最佳觀賞地點
香港太空館建議，觀測人士應選擇天空視野廣闊及光污染程度低的地點觀測。觀測時應盡量避開其他光源，以免降低眼球對光線的敏感度。流星只需用肉眼觀看即可，無需借助望遠鏡。觀測時可帶備星圖、紅光電筒、地蓆或摺椅，並注意觀星禮儀，切勿在觀星地點胡亂照明，以免影響其他觀星人士。
根據太空館過去推介，西貢的天文公園、大美督毗鄰船灣淡水湖主壩、清水灣大坳門風箏場都是光害較少的地方。香港旅發局亦曾表示光害低的4大觀星位置，分別為大東山、石澳丶萬宜水庫西壩以及大美督主壩。
香港太空館直播連結
太空館晚上10時至11時會通過YouTube頻道直播流星雨，並即時講解相關天文知識，以及回應市民有關流星雨的問題。