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出版：2026-Aug-12 10:36
更新：2026-Aug-12 10:36

議員倡工作暑熱警告與氣溫掛勾　工會指機艙實際工作環境可逾40度

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勞工處正與天文台商討優化工作暑熱警告。(資料圖片)

勞工處正與天文台商討優化工作暑熱警告。(資料圖片)

勞工處正與天文台商討優化工作暑熱警告。立法會議員林振昇今早(12)在港台節目表示，明白工作暑熱指數涉及不同科學化計算，但早前出現破紀錄高溫仍只發出黃色工作暑熱警告，難免令人質疑。

林振昇認為考慮溫度較簡單直接，當氣溫達到35度時天文台會發出極端酷熱天氣特別提示，當局可考慮如氣溫達36度或以上，與紅色或黑色工作暑熱警告掛勾。他又指，目前中暑難以證明與工作有絕對關係，促請政府檢討20年未更新的法定職業病附表，將中暑或久站導致的下肢勞損放入法定職業病。

林振昇倡工作暑熱警告與氣溫掛勾，並檢討20年未更新的法定職業病附表。(資料圖片) 李永富表示機艙實際工作環境可逾40度，建議當局考慮劃分地區性、全港性兩套指標。(資料圖片)

考慮劃分地區性、全港性指標

另外，機場一名男清潔工人日前在機艙進行清潔工作時暈倒，送院後不治。民用航空事業職工總會李永富在同一節目表示，市區氣溫與上水場或機場等地區，可以相差很大，而日間員工在停機坪工作時，受太陽曝曬及飛機引擎噴出的熱氣影響，加上機艙空調熄掉後及貨艙缺乏空調且空氣不流通的情況下，工作環境溫度可在短時間內急升至超過40度。他建議當局考慮劃分地區性、全港性兩套指標，例如當機場的氣溫上升至特定溫度，可以發出有關地點的獨立指標，讓員工有相應措施降溫。

設立涵蓋不同天氣的「勞動者休息點」

香港物業服務聯盟主席甄韋喬表示，街道清潔工友的工作地點過於分散，發出工作暑熱警告只能透過訊息或打電話通知。在酷熱天氣下，大部分街道清潔工友只在露天地方休息，建議當局仿傚內地的做法，由政府牽頭設立涵蓋不同天氣的「勞動者休息點」。雖然目前食環署有類似安排，但分布點太疏且缺乏跨部門配合，期望能全面推行，讓戶外勞動者有真正可以避暑的休息環境。

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