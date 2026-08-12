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出版：2026-Aug-12 10:55
更新：2026-Aug-12 10:55

Pizza Hut推下午茶放題80蚊任食 網民：全部澱粉勁快飽

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連鎖薄餅品牌Pizza Hut必勝客近日推出下午茶放題，$80起可在兩小時內無限量品嘗薄餅、小食及甜品，只於指定15間分店供應。(資料圖片)

連鎖薄餅品牌Pizza Hut必勝客近日推出下午茶放題，$80起可在兩小時內無限量品嘗薄餅、小食及甜品，只於指定15間分店供應。(資料圖片)

香港餐飲市場正面臨結構性轉變，受北上消費熱潮、旅客消費模式轉變及成本高企影響，連鎖餐廳紛出招挽生意。連鎖薄餅品牌Pizza Hut必勝客近日推出下午茶放題，$80起可在兩小時內無限量品嘗薄餅、小食及甜品，只於指定15間分店供應。

連鎖薄餅品牌Pizza Hut必勝客近日推出下午茶放題，$80起可在兩小時內無限量品嘗薄餅、小食及甜品，只於指定15間分店供應。(Pizza Hut fb ) 連鎖薄餅品牌Pizza Hut必勝客近日推出下午茶放題，$80起可在兩小時內無限量品嘗薄餅、小食及甜品，只於指定15間分店供應。(Threads)

Pizza Hut稱即日起至9月4日，全港指定15間Pizza Hut分店平日下午茶14:15-18:00)時段，可以成人$80/位或小童$56/位的價格享用2小時放題，任食意式辣肉腸、夏威夷風光、超級至尊、千島海鮮等多款Pizza，以及香脆薯粒、蒜蓉包等多款人氣小食，甜品提供必勝甜芝芝奶油批。此外，現凡入座惠顧放題套餐，每位食客均可免費獲贈兩隻雞翼。

15間分店包括銅鑼灣波斯富街、藍田啟田商場、屯門華都商場、樂富中心、元朗開心廣場、西九龍中心、天水圍嘉湖銀座廣場、將軍澳新都城、油塘大本型、西洋菜南街、北角道、佐敦白加士街、沙田中心、康怡及淘大二期分店。

「夜晚嗰餐唔洗食」

「下午茶放題」引發食客及網民熱議，有人稱「啱晒大胃王」、「可以實現忌廉雞湯自由」、「蒜蓉包+雜菜湯放題+奶油批做甜品我又ok，個湯我可以飲哂成煲」。惟亦有網民直言任食選擇太少及易飽，不算太吸引，「意粉都冇」、「全部澱粉」、「80蚊澱粉質放題」、「勁快飽」、「等於淨食pizza，一個大批飽到上心口」、「雞翼腸仔之類小食唔係任食列表之內，呢啲好快就飽同滯」，「呢堆嘢俾你任食你又食得幾多，俾盡你兩三個pizza，兩碌蒜蓉包」、「好飽肚，夜晚嗰餐唔洗食！」。亦有網民打圓場稱「人哋整放題出嚟，啱食咪去食，唔啱食咪唔好去食囉」、「人地$80 唔係$180 唔好咁mean 啦，交租人工都可能去左$40」。

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