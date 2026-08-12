Pizza Hut推下午茶放題80蚊任食 網民：全部澱粉勁快飽

「夜晚嗰餐唔洗食」

「下午茶放題」引發食客及網民熱議，有人稱「啱晒大胃王」、「可以實現忌廉雞湯自由」、「蒜蓉包+雜菜湯放題+奶油批做甜品我又ok，個湯我可以飲哂成煲」。惟亦有網民直言任食選擇太少及易飽，不算太吸引，「意粉都冇」、「全部澱粉」、「80蚊澱粉質放題」、「勁快飽」、「等於淨食pizza，一個大批飽到上心口」、「雞翼腸仔之類小食唔係任食列表之內，呢啲好快就飽同滯」，「呢堆嘢俾你任食你又食得幾多，俾盡你兩三個pizza，兩碌蒜蓉包」、「好飽肚，夜晚嗰餐唔洗食！」。亦有網民打圓場稱「人哋整放題出嚟，啱食咪去食，唔啱食咪唔好去食囉」、「人地$80 唔係$180 唔好咁mean 啦，交租人工都可能去左$40」。