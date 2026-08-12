再有名將成香港人　「白旋風」韋德擬開桌球學校

繼奧蘇利雲、卓林普及羅拔臣後，再有世界級桌球名將成為香港人。入境處今日（12日）在社交平台公布，「白旋風」韋德（Jimmy White）早前已透過優秀人才入境計劃，正式成為香港人，並在入境處辦理手續取得香港身份證。他表示將在香港開設桌球學校，培育本地桌球精英及推廣運動。
入境處：處長提供意見促成落戶
入境處表示，Jimmy White早前以優秀人才入境計劃的「成就計分制」下申請來港定居。在申請優才簽證的過程中，Jimmy White曾諮詢入境處有關申請的詳情，處長郭俊峯於過程中亦提供意見，促成Jimmy White落戶來港。由2023年至今年首6個月，優才計劃下成功通過甄選程序的獲批個案中，共有138名退役或現役運動員按「成就計分制」獲批來港，包括不同運動項目的奧運和亞運獎牌得主，以及其他國際體育賽事的得獎者。
曾拍攝《龍的傳人》 冀與周星馳聚舊
曾於1991年參演周星馳有份拍攝電影《龍的傳人》的他，亦計劃與「老朋友」聚舊。據悉，今次韋德申請來港，亦是由入境處處長郭俊峯穿針引線。
郭俊峯早前受訪，稱於他穿針引線下，國際知名桌球手奧蘇利雲選擇來港，「火箭」效應下，迄今已有超過10名桌球手成為港人，亦有好幾位高排名的網球手來香港居留。特區政府已在「優才計劃」下增設機制，主動邀請頂尖人才來港發展。