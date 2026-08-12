網上熱話｜啟德Airside「躺平松鼠狗」拖地唔行成名物 3字密碼即彈起

香港近日天氣炎熱，很多人都寧願留家消暑，即使是寵物亦不願外出，啟德近日有一隻松鼠狗成為網紅，陪伴飼主現身Airside等商場時，躺平在地上拒絕步行，即使飼主牽繩拉扯「拖地」都不起身，影片近日於社交平台瘋傳。然而有網民發現，只要飼主說出三個字「密碼」，松鼠狗便會開心地彈起奔跑。

「一見到有嚿啡色地拖就知係佢了」 社交平台Threads於7月起已流傳該躺平小狗的照片及影片，飼主是一名中年男子，每天都帶他到Airside散步，亦曾到訪荃灣南豐紗廠、新蒲崗Mikiki，大部分時間見到牠都是「躺平」，即使飼主拖行都不肯起身，故吸引大批路人網民將場面拍下上載分享，留言笑稱「見咗佢咁多次，冇一次係用四隻腳嚟行路，每次都趴喺地下唔肯行。然後叔叔就陪佢慢慢拖住咁行，搞笑得嚟又好sweet」、「Airside夜晚一見到有嚿啡色地拖就知係佢了」、「airside多個景點」、「人哋係去放狗，佢係去拖地」、「冇一次係四隻腳行路 笑死」、「我係南豐見過佢地，一樣做地拖，原來係啟德名物」、「地板涼浸浸」、「狗形地拖」、「好cute cute」、「天氣太熱，商場地下涼浸浸」、「原來狗可以咁賴皮」、「唔想返屋企的表現」。

正當網民以為松鼠狗因太熱不起身時，有兩名網民分享影片及與飼主叔叔對話，原來因他已經散完步要回家，但松鼠狗不肯，結果躺平「賴死唔走」，「一同佢講去玩、繼續行，佢就企返起身好活躍」。影片可見飼主只要說出三個字：「去玩啦」，或數「一二三」，松鼠狗立即彈起身開心地奔跑，有網民表示「平時扮死狗 原來咁得意！」。