內地博主投訴機場員工不懂普通話　機管局：已提醒有關航空公司

本港一向有大量內地旅客來旅遊，不過有內地知名博主在香港機場，遇上有員工指不懂說普通話，又只提供英文路線單張。機管局指已提醒有關航空公司向旅客提供服務時，需盡力以旅客使用的語言溝通。
內地時政產業評論博主「寧南山」發文，指昨日在香港機場遇上航班延遲，有員工引導乘客到櫃檯前排隊，由職員幫忙預訂機場酒店。他指櫃檯女職員是亞洲人面孔，當看到他持中國護照後，馬上用英文說她不懂普通話，然後叫旁邊的同事幫忙接待。事主對此覺得奇怪，並指有聽到對方說了幾句廣東話。
博主感到不受尊重
轉了另一名負責接待的職員後，事主表示對方只「草草的跟我說酒店怎麼走，老實說就那麼一聽我完全不知道具體怎麼走」。職員再向旅客提供一張單張，但上面是以英文寫上往酒店的路線。該博主感到不受尊重和重視，「萬一我是英文不好的國內中老年人呢，打印中英雙語的A4紙很難嗎？」他相信航空公司明知有大量內地旅客到香港機場，反問是否故意不印中文。
機場管理局回覆傳媒查詢，強調十分關注乘客的不愉快經驗，已聯絡相關航空公司及地勤服務供應商，了解當時情況。機管局提醒有關航空公司日後向旅客提供服務時，需盡力以旅客使用的語言溝通，並耐心提供明確的指引，讓旅客能清楚理解。