內地博主投訴機場員工不懂普通話　機管局：已提醒有關航空公司

本港一向有大量內地旅客來旅遊，不過有內地知名博主在香港機場，遇上有員工指不懂說普通話，又只提供英文路線單張。機管局指已提醒有關航空公司向旅客提供服務時，需盡力以旅客使用的語言溝通。

內地時政產業評論博主「寧南山」發文，指昨日在香港機場遇上航班延遲，有員工引導乘客到櫃檯前排隊，由職員幫忙預訂機場酒店。他指櫃檯女職員是亞洲人面孔，當看到他持中國護照後，馬上用英文說她不懂普通話，然後叫旁邊的同事幫忙接待。事主對此覺得奇怪，並指有聽到對方說了幾句廣東話。