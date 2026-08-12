涉男男性接觸者甲型肝炎個案持續下跌　9.12起停止免費接種疫苗

衞生署衞生防護中心表示，自3月中旬公布一個涉及男男性接觸者的甲型肝炎感染群組和其後開展為男男性接觸者免費接種兩劑甲型肝炎疫苗後，過去數個月涉及男男性接觸者的甲型肝炎感染個案持續下跌至低水平，相信該感染群組的傳播鏈已被截斷。
有見及此，中心宣布為男男性接觸者免費接種甲型肝炎疫苗的安排將於9月12日停止，中心的預約平台亦會由9月11日起停止接受男男性接觸者預約接種。已接種第一劑疫苗而未能於9月12日前完成兩劑疫苗接種的合資格人士，中心會個別通知他們第二劑疫苗接種的相關安排。
已為超過280人接種疫苗
本港在去年9月至今年2月錄得24宗病毒基因片段序列完全相同的甲型肝炎感染個案，涉及22男兩女，當中超過六成患者報稱為男男性接觸者。為控制傳播鏈，中心自3月12日起為男男性接觸者免費接種兩劑甲型肝炎疫苗，截至7月31日已為超過280名男男性接觸者接種。
中心在6月和7月分別錄得5宗和兩宗甲型肝炎感染個案，較一月的15宗大幅下降，並回落至基線水平。中心的流行病學調查顯示，近兩個月錄得的個案年齡介乎21至83歲，其中3宗報稱為男男性接觸者。中心的基因分析顯示，在6月後未有再發現任何個案的病毒基因片段序列與早前公布涉及男男性接觸者的群組感染個案的序列相同。中心會繼續密切監察情況和採取適當跟進。