涉男男性接觸者甲型肝炎個案持續下跌　9.12起停止免費接種疫苗

衞生署衞生防護中心表示，自3月中旬公布一個涉及男男性接觸者的甲型肝炎感染群組和其後開展為男男性接觸者免費接種兩劑甲型肝炎疫苗後，過去數個月涉及男男性接觸者的甲型肝炎感染個案持續下跌至低水平，相信該感染群組的傳播鏈已被截斷。

有見及此，中心宣布為男男性接觸者免費接種甲型肝炎疫苗的安排將於9月12日停止，中心的預約平台亦會由9月11日起停止接受男男性接觸者預約接種。已接種第一劑疫苗而未能於9月12日前完成兩劑疫苗接種的合資格人士，中心會個別通知他們第二劑疫苗接種的相關安排。