九巴排車員倒車撞斃車長　不小心駕駛罪成判200小時社服令

九巴一名排車員2023年在九龍灣車廠倒車時撞死一名正取車的車長，早前經審訊被裁定危駕罪名不成立，但不小心駕駛罪名成立，今日在區域法院被判處200小時社會服務令。(now新聞台畫面)

九巴一名排車員2023年在九龍灣車廠倒車時撞死一名正取車的車長，早前經審訊被裁定危駕罪名不成立，但不小心駕駛罪名成立，今日在區域法院被判處200小時社會服務令。

案發於2023年9月7日早上約4時，現年48歲被告孫偉亮在九龍灣九巴車廠擔任排車員，負責移走停泊於車廠天台停車場車輛通道的巴士。他在車廠5樓倒車時，撞倒並輾過準備取車工作的同事羅育權，後者3小時後才被他人發現倒地，孫偉亮早前經審訊後，危險駕駛導致他人死亡罪名不成立，但由於他當時未有充分留意後方情況，不小心駕駛罪成。