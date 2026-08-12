九巴排車員倒車撞斃車長　不小心駕駛罪成判200小時社服令

九巴一名排車員2023年在九龍灣車廠倒車時撞死一名正取車的車長，早前經審訊被裁定危駕罪名不成立，但不小心駕駛罪名成立，今日在區域法院被判處200小時社會服務令。
案發於2023年9月7日早上約4時，現年48歲被告孫偉亮在九龍灣九巴車廠擔任排車員，負責移走停泊於車廠天台停車場車輛通道的巴士。他在車廠5樓倒車時，撞倒並輾過準備取車工作的同事羅育權，後者3小時後才被他人發現倒地，孫偉亮早前經審訊後，危險駕駛導致他人死亡罪名不成立，但由於他當時未有充分留意後方情況，不小心駕駛罪成。
法官指信納再犯機會不高 再監禁沒好處
區域法院法官練錦鴻形容事故是一場悲劇，指事發時被告的駕駛態度低於合格預期，加上考慮到當時的環境、燈光，以及巴士感應器非完全正常，因此裁定被告罪成。但法官表示，被告有20多年駕駛經驗，事發前身為職業司機，沒有任何相關犯罪紀錄，顯示他駕駛態度極小心，當日意外可能是唯一一次的出錯，信納他再犯機會不高，早前亦已還柙19天，因此認為再監禁沒有任何好處。
法官判刑時引述辯方求情陳詞指，被告育有兩名兒子，是家庭經濟支柱，審訊結束後將會被九巴解僱，而事件亦導致被告需接受精神科及臨床心理程序，他的幼子亦需接受臨床心理治療，認為已對被告及家庭造成嚴重後果；考慮總體情況後，決定將案件視為額外案例，判處社會服務令。
案件編號：DCCC164/2025