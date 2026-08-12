瑪麗醫院新大樓頻壞𨋢阻推臨牀服務 政府責成執修保留追究權利

有報道指，瑪麗醫院重建後的「臨牀大樓1」去年起分階段啟用，大樓內仍有大量升降機要維修或重新安裝，目前28部升降機只有4部能運作，其餘貼出通告顯示維修停用直至另行通知，部分升降機被鋼板或圍欄圍封。通告於今年4月2日發出，即該批升降機至少已停用4個月，令大樓因而尚未提供臨床服務。大樓升降機過去一年曾有多次故障，包括急墜導致有醫院職員被困。另外，去年一名電梯技工被困「臨牀大樓1」𨋢槽，送院後死亡。

多次故障包括急墜 28部只有4部能運作

建築署、機電署及醫管局聯合回覆傳媒查詢時說，瑪麗醫院「臨床大樓1」由建築署負責興建，建造工程去年大致完成。建築署已責成總承建商和負責升降機工程的分判商，盡早及妥善完成有關執修工作，按現時進度，預算今年第四季內完成。發言人又指出，由於部分升降機工程仍處於最後測試、驗收及執漏階段，大樓尚未提供臨床服務。就工程延誤引致的損失及影響，政府會保留追究權利。

根據機電署網上資料，去年7月至今年6月，有25宗已上報機電署的升降機機件故障記錄，當中有7宗涉及瑪麗醫院「臨牀大樓1」承建商「安力電梯有限公司」，有個案涉及部件故障，導致有人被困升降機。另外，去年7月一名電梯技工被困「臨牀大樓1」𨋢槽，送院後死亡。