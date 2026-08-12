電腦節2026｜​8.21開鑼 設「激安」搶購及亞運VR體驗 展商冀消暑產品帶動銷情

香港電腦商會主辦的香港電腦通訊節2026於下周五(21日)舉行。場內有200間參展商、逾600個展位，推出新產品之餘，亦設大量快閃優惠。大會更舉辦大抽獎活動，向合資格人士大送最新智能手機、手提電腦、電競螢幕等電子產品；另設全場尋寶遊戲，讓入場人士獲得限量禮品。大會表示，雖然近期天氣反覆，但展覽選址室內，預期人流將維持與往年相約水平。 電腦節於8月21至24日在會展舉行，場內匯聚200間參展商及逾600個展位，除了推出多款最新科技產品外，亦設有大量快閃優惠及「激安」搶購活動。例如原價1,999元的Zenox人體工學辦公電腦椅將以199元限量發售（限額1件），Brother三合一彩色噴墨打印機更以1元超低價限量開售（限額2件），而原價2,268元的KIOXIA 2TB流動固態硬碟亦減至999元發售。

​展覽開放時間為每日早上10時至晚上9時（最後一天則提早2小時閉館）。入場門票為35元，身高1米以下小童、65歲或以上長者，以及持有合資格「殘疾人士登記證」的人士均可免費入場。

舉辦地下偶像特別音樂祭 ​除了出售數碼產品外，活動續有不同表演和論壇，其中在展會首日的1A主舞台會舉辦地下偶像特別音樂祭《打 Call 應援祭》，邀請本地人氣偶像團體「花丸 hanamaru」、「狂想Serenade」及「Kaleidoscope」輪流獻唱，並設有專屬物販區讓粉絲近距離互動。中國香港電競總會適逢 2026 年名古屋亞運會進入最後倒數，特別將科技與體育結合，讓遊人以VR遊戲的方式，體驗亞運運動項目，包括高爾夫球、劍撃、划艇、攀石及電競。 抽獎活動大送數碼產品 今年部分活動需市民預先於官方網站免費註冊成為「HKCCF Club+」會員；其中「四天每日抽＋壓軸大抽獎」活動，送出最新智能手機、手提電腦及電競螢幕等數十款電子獎品。會員在場內消費每滿500元(憑最多兩張當日機印收據)，即可兌換電子抽獎機會一次(每人每日上限兩次)，每日未中獎的機會更會自動滾存至最後一天的壓軸大抽獎。

此外，場內亦設有尋寶遊戲，市民在各大展區尋獲「隱藏公仔」並於會員平台輸入8位數字序號，集齊「4顆星星及6隻人仔」即可到指定地點兌換限量禮品。

展商看準天氣炎熱 推夾雨傘風扇 另外，參展商Belkin在活動首發Thunderbolt5的14合1擴充底座，並為其他旗下產品推展出限定折扣。行銷副總監朱詠芝表示，憑藉品質與信譽保證，產品在本地極具需求，對銷情維持樂觀，預期業務錄得雙位數增長。 今年天氣特別炎熱，展商Momax則看準這個「熱潮」主打多款風扇，包括除了新設計、可直接夾在雨傘上使用的風扇「1° Go Clamp」， 品牌業務經理張先生表示，受近期持續酷熱的天氣影響，風扇銷情理想，需求熱烈；因此在展會期間亦備更多風扇商品，他又指，活動每年人流都不錯，因此對銷情有信心。

大會：傾向為會員發放專屬優惠 香港電腦商會副主席許健生表示，雖然近期天氣反覆，但展覽選址灣仔會展，屬於室內環境，「 天氣不穩先會去室內活動 」，預期人流將維持與往年相約水平，希望展會能吸引市民留港消費，帶動本地經濟。 被問到​今年「激安」優惠產品數目被指較以往減少，他解釋，重點在於提升產品「質量」，並引入更多高價值電子產品作為吸引。至於今年多項活動需先註冊成為「HKCCF Club+」，他強調此舉旨在優化消費者體驗，未來活動亦會傾向為會員發放專屬優惠為主，增強互動性。