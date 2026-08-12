旺角東天橋再現「相親角」　市民斥阻街爆口角

有網民途經旺角東行人天橋時，發現有多名女子拉起相親角字眼，亦有多張疑為尋伴侶人士的個人資料(Threads)

內地流行相親文化，會在公園用擺攤形式設立「相親角」，將男女學歷、收入、擇偶條件等資料詳細列出，並公開貼出「相親履歷」招親，盼尋找合適對象。去年遊客熱門打卡點、旺角東行人天橋曾出現相親單張橫額，及後被發現是內地相親公司宣傳廣告後，類似橫額周二(11日)晚上再現該行人天橋，期間有市民上前提醒拉橫額的相親公司職員「阻街」時，雙方一度發生口角。

去年曾出現 疑是相親公司宣傳

有網民周二晚上在社交平台Threads發帖，指途經旺角東行人天橋時，發現有多名女子拉起相親角字眼，亦有多張疑為尋伴侶人士的個人資料，由於單張人士外貌被遮蓋，亦見印了婚戀網公司名字，故相信是去年曾一度出現的相親公司宣傳廣告。發帖者指「平時霸住條橋影遊客相都可以理解，但係喺度拉橫額？！極度影響市容……」他質疑有關人士是否每日在此運作，並向其他網民請教舉報途徑。

另有現場經過網民拍片質疑橫額佔用公眾地方，可見現場一名操普通話的中年女子穿上該相親公司的背心，他指責對方涉嫌違例及表明會向食環署投訴，惟中年女子辯稱不懂法例並強調自己是香港人，又展示身份證。隨後另一名不知身份的男子上前與拍片者爆口角，更追趕罵拍片者「睇唔順眼蝦人」。