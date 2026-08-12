長征七號改運載火箭升空爆炸 陳宗彝帶青年團友目擊：失敗乃成功之母

中國長征七號改運載火箭周一晚上在海南文昌航天發射場發射時任務失敗，具體原因正進一步分析排查。片段見到，火箭升空後約85秒，在一、二級分離前突然出現異常，隨後在空中解體爆炸，產生巨大火球，搭載「中星4B」衛星亦未能進入預定軌道。選委界立法會議員陳宗彝當時於現場帶團目擊火箭爆炸一刻，他向傳媒表示，事發一刻後當場與青年團員檢討，指「失敗乃成功之母」，每次需累積經驗改進，亦要明白人生不是永遠如意」，青年更要有心理準備接受任何衝擊。

陳宗彝上周六帶40多名來自海關Customs YES、少年警訊、入境處青少年領袖團、消防及救護青年團、醫療輔助隊少年團、香港女童軍等青年團體的團員參加「海南文昌航太科技研學4天團」，了解國家航天事業發展。行程焦點是周一實地參觀文昌商業航天發射基地期間，於發射場觀禮台見證長征七號改運載火箭升空，陳宗彝向傳媒稱火箭升空後現場觀眾均一齊唱國歌，惟爆炸發生後，有內地年輕人表現沮喪，部分更即場哭泣，香港青年團員亦明白不是任何事都會一帆風順，成功與否涉及客觀因素及運氣影響，至於他們亦先後到訪海口「騎樓老街」、火山口國家地質公園、文昌火箭復用工廠、航天科普中心等，故爆炸事件未有影響行程。