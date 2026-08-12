猜猜我是誰｜「中國特務」呃24歲程式編碼員300萬元 19歲女大學生被捕。

將軍澳警區刑事情報組督察鄔珺如今日（12日）在記者會交代案件詳情時指，一名24歲本地男子上星期報警，稱較早之前收到自稱電訊公司職員的來電，對方聲稱其名下登記的電話號碼涉及內地洗黑錢案件，隨即通話被轉駁至冒充內地公安的騙徒接聽。騙徒稱男子需依照指示行事以證清白，並勒令他不得向任何人透露自身行蹤，更要求他入住酒店、定時匯報位置，並聲稱稍後會有特務調查員與其會面。

其後男子自行租住將軍澳區內一間酒店，並於酒店外與一名自稱「特務調查人員」的女子會面，在對方誘騙下簽署了蓋有假內地公安印章的虛假保密協議文件，並要求他將逾300萬元「保證金」匯入指定銀行賬戶，聲稱款項用作案件調查。他其後在網上看到手法類似的詐騙案例，始知受騙，於是報警求助。

將軍澳警區情報組展開調查，翻查大量閉路電視片段，並於昨日（11日）在上環拘捕一名報稱為大學生的19歲本地女子，並在其家中檢獲一張偽造內地執法人員證件、一部懷疑用作製造假證件及文件的打印機，以及她作案時所穿的衣物。她現正被警方扣留調查。

調查顯示，被捕女子聲稱早前自己被自稱內地執法人員的詐騙分子招攬，充當假冒調查人員；她依指示與受害人會面，出示詐騙集團提供的偽造執法人員證件及公文，協助詐騙集團向受害人交付虛假文件。消息稱，被捕女子就讀與經濟相關的科目，她在案中使用的偽造內地執法人員證件及文件，均由同黨提供，並用家中打印機列印出來；惟過程中詐騙集團同黨從未現身。至於24歲的受害人是一名香港人，任職程式編碼員，被騙取的款項來自借貸，以及他和家人的儲蓄。案件交由將軍澳警區重案組第二隊跟進。