外科名醫鄺國雄印尼遇意外離世 陳家亮悼念同窗：老同學突然走了

外科專科名醫鄺國雄於7月31日在印尼因意外不幸離世。其所讀中學、何明華會督銀禧中學校友會於社交平台公布消息悼念，讚揚鄺國雄多年於外科領域服務社會，專業嚴謹、待人真誠，熱心提攜後輩，離世是醫學界以及校友群體的重大損失。

帖文公布中大醫學院舊生會將於8月28日下午6時半至8時為鄺醫生舉辦追思會，邀請生前友好追思，地點位於威爾斯親王醫院呂志和臨床醫學大樓二樓「呂志和演講廳」，追思會主要由中大醫學院舊生會主持。懇請切勿致送紀念花牌到場地，現場會收帛金，之後轉送家屬。有病人留言讚鄺國雄是「好醫生」，「我哋全家如果有外科手術要做，第一時間搵佢，價錢公道又會站喺病人立場去。」

中大醫學院前院長陳家亮於社交平台表達了對同窗離開感不捨，他稱「老同學突然走了。幾十年前，我們在同一課室讀書；畢業後，又在同一醫院並肩工作多年。 那些日子，以為是尋常， 如今才知道，原來已是最好的時光。人生就是這樣無奈。願國雄安息。」