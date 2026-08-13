【繞場一週】亞運下月開鑼　馬會延續優秀運動員獎勵計劃撐港隊

愛知．名古屋2026亞運會將於下月開鑼，Jessie收到好消息，馬會宣佈延續贊助體院推出「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，繼續向在今屆亞運在內七項大型運動會中，取得佳績的中國香港運動員提供現金獎勵，以鼓勵及表揚他們的卓越成就。 「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」新周期啟動禮昨於體院舉辦。馬會公司事務執行總監譚志源表示，馬會一直致力推動本港精英及社區體育發展，由早年與政府合作興建體院的前身銀禧體育中心，到成立基金支援精英運動員的培訓及事業發展，至近年聯同政府推行「運動科研資助計劃」，提升港隊的競爭力。馬會延續「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」的支持，涵蓋未來多項大賽，旨在表揚於大型運動會表現傑出的中國香港運動員，為更多運動員提供堅實後盾。

馬會將於2026年9月起贊助體院推出新周期的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，繼續設現金獎獎勵在來屆七項大型運動會中表現優秀的中國香港運動員，涵蓋包括：奧運會、殘疾人奧運會、亞運會、亞洲殘疾人運動會、世界大學生運動會、世界大學生冬季運動會，以及全國冬季運動會。 於2026年9月舉行的愛知．名古屋亞運會，將會是「計劃」新周期下首個涵蓋的大型賽事。馬會將為在個人及團體項目勇奪金、銀、銅牌的中國香港隊代表頒發現金獎；其中個人及團隊項目金牌的獎金，分別為100萬港元及200萬港元。（詳見下表）

「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」現金獎勵資料： 愛知．名古屋2026亞洲運動會 (2026年9月19日至10月4日)

在啟動禮上，三位曾受計劃支持的運動員亦暢談運動生涯中的挑戰與收穫，並感謝各方給予的機遇和支持。其中港隊「女飛魚」、於巴黎2024奧運會、杭州第19屆亞運會及第15屆全國運動會游泳項目共取得四金一銀七銅的何詩蓓，寄語青少年運動員不要只執著結果，嘗試專注過程，並保持虛心，對成長路上獲得的支持與陪伴常懷感恩。

大合照

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於成都第31屆世界大學生運動會及杭州第19屆亞運會武術項目共取得一金一銀一銅的許得恩，更說這獎勵計劃的意義不單在於提供實際支援，最重要的是對運動員努力和付出予以肯定。這份信任與認同對運動員而言，都是莫大的鼓舞。 在杭州2022亞洲殘疾人運動會及全國第12屆殘疾人運動會贏得多面獎牌的殘疾人乒乓球運動員彭穎加，亦慶幸得到體育總會、大學、馬會及體院等不同方面的支持，讓她能夠兼顧運動和學業。她希望將來能夠將這份鼓勵和支持延續下去，幫助更多有需要的人。

上屆「計劃」於2023年推出，馬會透過體院向共228名港將，發放94,668,750港元現金獎勵；他們過去在巴黎奧運、世界大學生運動會、杭州亞運，以至去年粵港澳合辦的全運會等大賽成績優異。

除了設獎金支持運動員外，Jessie知道馬會亦將於亞運後邀請得獎運動員走入校園，分享追夢歷程，並會聯同體院舉辦開放日，讓市民親身感受精英體育的魅力，可見馬會在精英和社區體育發展的全方位支持。

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