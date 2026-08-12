政府再修訂建築物管理條例　麥美娟：冀業主不必擔心有人持大量授權票

政府今日(12日)起就《建築物管理條例》的修訂建議，展開為期一個月的公眾諮詢。民政及青年事務局局長麥美娟接受港台專訪時表示，今次是本屆政府上任以來第二度修訂相關法例，目的是希望可以配合大廈管理需求的轉變和公眾期望，鼓勵更多業主親身出席業主大會，參與和留意大廈管理工作。

修例建議涵蓋五大主要方向

麥美娟表示，政府於2月在立法會就條例修訂提出五大方向，包括提高大型維修工程及大額採購決定的出席及投票門檻；完善委任代表文書制度；完善利益申報制度；加強主管當局權力；以及清晰會議程序。其後局方馬上開展一系列前期諮詢工作，向包括物管業界和立法會議員在內的持份者收集意見，以及提出一些新增建議，納入諮詢文件內。她以「授權票」的改革措施為例，建議為每名可持「授權票」的人士設上限，以及要求業主和獲授權人在「授權票」上簽署等，希望業主不必擔心在業主大會上有人手持大量「授權票」，從而決定相關工程是否進行。