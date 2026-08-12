男警涉尖沙咀警署非禮報案女　事主指被告特意靠近「對數」摸大腿

41歲警員涉於去年在尖沙咀警署非禮報案女子，被控一項猥褻侵犯罪。他否認控罪，案件今日（12日）於九龍城裁判法院開審。女事主供稱因詐騙案求助，與被告核對月結單時，對方要求她站在其身旁，先後三次觸碰事主大腿，手背「暖暖哋」，事主在第三次發生時看到被告前臂移動。因此不再認為被告不小心，「我幾肯定佢係非禮緊我」。 被告伍嘉威，否認於2025年12月20日，在尖沙咀警署227A室猥褻侵犯39歲女事主X，據悉伍駐守油尖警區，現已被停職。承認事實指，被告案發時為油尖旺警區偵緝警員。X當日就一宗詐騙案到警署報案，被告帶X到涉案房間內錄取口供。

X當日就裸聊案到警署報警 X今日視像作供稱，她當日就遭詐騙160萬元及裸照勒索案報案。警員回應因涉及刑事成份，將會有「CID同事嚟接你」。X形容被告其後走到報案室，大聲問「邊個係百六萬嗰個？」，X遂舉手示意「我呀！」，之後X跟隨被告進入227A室。被告取過她的手機查看與騙徒的WhatsApp對話。其間，X曾指騙徒昨日傳她「大尺度」裸照勒索。但當她取回手機後，發現一張她未看過的一次性照片已失效，即疑似裸照的照片剛被被告開啟。其後她不欲由男警跟進裸照部分，並稱不再追究裸聊事件。

一張閱後即焚裸照曾被打開 X續稱兩人就銀行月結單「對數」。兩人原面對面隔枱而坐，但被告要求她站到他的左邊「對數」，並始終與被告保持約30厘米距離，當被告就某項記錄提問時，X才踏前半步回答。約半個小時內，被告三度一邊問X關於月結單的問題，她稱兩度回答問題時，都感到右大腿膝頭對上位置被摸5至6秒，手背「暖暖哋」，但沒親眼望到，直言認為被告或不小心碰到。 X供稱，第一次時因房間冷氣大，能感受到手背溫度貼上，但當時專注回應問題未有發現。但第三次時，她垂眼看到被告的垂下手，發現其左前臂有移動，形容「今次感覺清楚咗」、「我幾肯定佢係非禮緊我」。其後，X趁被告暫時離開房間時，傳訊息給她的友人Y說被告摸她大腿，Y則立即向警署內的軍裝警員報案。被告於今年3月被拘捕。

案件編號：KCCC680/2026