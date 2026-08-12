騙案｜兩男女網上賣假主題公園及演唱會門票被捕　5苦主被騙1.6萬元

警方就一宗於上周六(8日)接報的網上購物騙案展開調查，並於前日(10日)以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕兩名男女，年齡分別為29歲及22歲。經進一步追查，警方成功聯絡更多受害人，並偵破另外4宗同類網上購物騙案。連同最初接報案件，警方至今共偵破5宗案件，5名受害人總損失約1.6萬元。
進一步調查顯示，兩名被捕人涉及在網上刊登帖文、聯絡受害人、提供傀儡收款戶口，以及指示他人收取款項。當中有人亦負責到場收款。警方亦檢獲多部手提電話及多張電話卡，檢查後發現當中有多段與潛在受害人的通訊紀錄，內容涉及購買演唱會、主題公園及足球賽門票。
以低於市價、急放等理由吸引買家
警方由今年3月起留意到網購騙案有上升趨勢，騙徒主要透過網上買賣平台或者社交平台刊登帖文，訛稱出售各類熱門門票，包括主題公園門票、演唱會門票及足球賽門票，並會利用低於市價、數量有限、急放門票等理由吸引買家，再將交易轉移至即時通訊軟件進行溝通交易細節。
當受害人表示有意購買後，騙徒便會要求受害人透過電子支付平台、銀行轉帳至傀儡戶口，或者以現金面交方式付款。付款後，騙徒會向受害人發送二維碼或電子門票，但有關門票其後被發現為無效或者與購買內容不符，例如騙徒會訛稱賣主題公園成人票，但進場時經職員查收後發現只是長者票，部分受害人甚至在付款後與騙徒失聯。警方不排除仍有其他受害人尚未報案，案件仍在調查中。