騙案｜兩男女網上賣假主題公園及演唱會門票被捕　5苦主被騙1.6萬元

兩男女網上賣假主題公園及演唱會飛被捕，5名苦主被騙1.6萬元。

警方就一宗於上周六(8日)接報的網上購物騙案展開調查，並於前日(10日)以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕兩名男女，年齡分別為29歲及22歲。經進一步追查，警方成功聯絡更多受害人，並偵破另外4宗同類網上購物騙案。連同最初接報案件，警方至今共偵破5宗案件，5名受害人總損失約1.6萬元。

進一步調查顯示，兩名被捕人涉及在網上刊登帖文、聯絡受害人、提供傀儡收款戶口，以及指示他人收取款項。當中有人亦負責到場收款。警方亦檢獲多部手提電話及多張電話卡，檢查後發現當中有多段與潛在受害人的通訊紀錄，內容涉及購買演唱會、主題公園及足球賽門票。