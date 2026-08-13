電腦通訊節2026下周五會展開鑼 主打消暑新品與優惠吸客

「香港電腦通訊節2026」將於下周五起一連四天在灣仔會展舉行。除了展示一系列最新科技產品及人工智能應用等前沿技術外，近日天氣持續酷熱，不少展商亦乘着這股「熱潮」，推出多款創新風扇產品，其中包括可夾在雨傘上的手提風扇，讓用家單手持傘遮陽之餘，亦可同時享受清涼微風。此外，場內亦設有快閃優惠、偶像音樂祭及大抽獎等精彩節目，供市民參與。大會表示，雖然近期天氣反覆，但展覽選址室內，預期人流將與往年相若。攝影：蘇文傑攝

活動由香港電腦商會主辦，場內匯聚200間參展商及逾600個展位，提供一系列最新科技產品及快閃優惠。今屆電腦節以「AI Connect :Let’s Link the Future」為年度主題，並與香港生產力促進局合作合辦「AI及數碼轉型專區」，為中小企提供易用AI工具、實戰工作坊及專業指導，以及展示AI如何重塑銀行金融、法律、會計等專業服務領域的工作流程。活動首日則舉辦「AI及數碼轉型論壇2026」。

除專業論壇及科技展覽外，大會亦準備多項娛樂及互動體驗節目，包括偶像特別音樂祭《打Call應援祭》，邀請本地人氣團體「花丸hanamaru」、「狂想Serenade」及「Kaleidoscope」輪流獻唱並設物販區。同場亦結合名古屋亞運元素，讓遊人透過VR親身體驗高爾夫球、劍擊、划艇、攀石及電競等亞運項目。

部分人入場則為搜羅心頭好，大會今年推出「四天每日抽＋壓軸大抽獎」，於場內消費滿500元即可參與，贏取智能手機及手提電腦等數十款電子獎品。場內亦設尋寶遊戲，如在各大展區尋獲「隱藏公仔」並於會員平台輸入公仔上8位數字序號，集齊指定「星星」與「人仔」即可換領限量禮品。抽獎和尋寶活動須預先於官網免費註冊成為「HKCCF Club+」會員方可參與。