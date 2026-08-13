24歲男子墮假冒官員騙案失300萬 19歲大學生當「女特務」被捕

一名19歲本地女大學生早前遇到假冒官員騙案後，被詐騙集團招攬充當「女特務」，之後獲安排假證件及公文等向一名24歲男子行騙，誘使對方匯款300萬元。警方接報調查後，前日在上環拘捕該名女大學生，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。 一名24歲男子上周向警方報案，指早前接獲自稱電訊公司職員來電，指其名下電話號碼涉及內地洗黑錢案件，其後電話被轉駁至假冒內地公安的騙徒。騙徒訛稱事主必須配合調查以證清白，期間要求事主不得向任何人透露行蹤，又指示他入住酒店並定時匯報位置，聲稱稍後會有「特務調查員」與其接觸。事主不虞有詐下，按指示租住將軍澳區一間酒店，並在酒店外與一名自稱調查人員的女子會面。

警方指，該名女子向事主出示印有假冒內地公安印章的文件，並誘騙他簽署相關文件。其後騙徒再要求事主將逾300萬元轉帳至指定銀行戶口，聲稱作調查案件之用。事主其後在網上看到類似詐騙個案，懷疑受騙，於是報警求助。據了解，有關款項為事主及家人的積蓄，其中部分更屬銀行貸款。

女疑犯接假公安電話遭招攬 將軍澳警區情報組接報後展開調查，翻查大量閉路電視片段及分析情報，於周二(11日)在上環拘捕一名19歲姓顏本地女子。被捕人報稱大學生，涉嫌以欺騙手段取得財產。據了解，該名19歲女子早前曾接獲自稱內地公安的電話；至於她有否收取報酬及相關金額，仍有待警方調查。 將軍澳警區情報組主管鄔珺如表示，調查顯示，被捕女子懷疑早前被自稱內地執法人員的詐騙集團成員招攬，充當假冒調查人員，按指示與受害人會面，並出示由詐騙集團提供的偽造執法人員證件及公文，協助向事主交付虛假文件。

住所檢獲偽造執法人員證件及文件 警方其後搜查被捕人住所，檢獲一張偽造內地執法人員證件、一部懷疑用作製造假證件及文件的打印機，以及犯案時所穿衣物。被捕女子現正被扣留調查，案件由將軍澳警區重案組第二隊跟進。 警方提醒，無論香港或內地執法人員，均不會要求市民轉帳、繳交保證金、簽署所謂保密協議，亦不會索取網上銀行密碼。警方又指，近年同類騙案中的受害人及被捕者不乏具高等教育背景的年輕人，呼籲市民提高警覺，切勿因輕信他人而被犯罪集團利用。如有懷疑，可致電防騙易熱線18222求助。