旅遊巴城門隧道失控撞壆 七旬司機送院不治

城門隧道昨發生致命交通意外。一輛載有47名小學生的旅遊巴，在沙田往荃灣方向管道內失控撞壆，71歲司機昏迷送院後證實不治，車上一名女保母手部受傷，所有學童均無受傷。現場消息指，司機駕駛期間懷疑突然暈倒，導致意外。
事發於昨午3時24分，涉事旅遊巴沿城門隧道往荃灣方向行駛，在管道內突然失控，有車Cam片段顯示，涉事旅遊巴駛入城門隧道管道不久後，車身開始向左偏移，其後撞向管道壁，並沿牆「擦行」約15秒後，才逐漸減速停下。期間車身與牆壁不斷磨擦，冒出大量煙霧。消防接報到場後，將陷入昏迷的71歲男司機救出，並與手部受傷的女保母一同送往仁濟醫院治理，惟司機送院後證實不治。現場消息指，涉事司機懷疑有心血管疾病，駕駛期間疑突然病發暈倒，警方正調查意外原因。
意外後，旅遊巴車頭左邊泵把鬆脫，左前輪胎軨有刮花痕跡。據報，車上當時載有28名男童及19名女童，正接載他們放學返家。所有學童均安然無恙，其後轉乘另一輛旅遊巴離開現場。
商用車輛司機年齡備受關注。運輸及物流局早前已向立法會提交文件，建議收緊商用車輛司機須接受體格評估以獲發駕駛執照的年齡要求，由70歲提早至65歲，並縮短65歲或以上商用車輛司機駕駛執照的有效期，以增加體格評估次數，提升道路安全。根據建議，65至67歲司機可獲發3年有效期的駕駛執照；68至69歲為期兩年；年滿70歲或以上獲發一年，續牌前須分別通過相應體格評估。
當局亦建議新增適用於商用車輛司機的疾病及傷殘項目，包括視力、視野及聽力等標準，不符合要求者將不能取得相關駕駛資格。政府擬於年內向立法會提交修例方案，爭取明年中實施。