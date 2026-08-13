旅遊巴城門隧道失控撞壆 七旬司機送院不治

有車Cam片段顯示，旅遊巴疑失控後曾擦牆而行。

城門隧道昨發生致命交通意外。一輛載有47名小學生的旅遊巴，在沙田往荃灣方向管道內失控撞壆，71歲司機昏迷送院後證實不治，車上一名女保母手部受傷，所有學童均無受傷。現場消息指，司機駕駛期間懷疑突然暈倒，導致意外。

事發於昨午3時24分，涉事旅遊巴沿城門隧道往荃灣方向行駛，在管道內突然失控，有車Cam片段顯示，涉事旅遊巴駛入城門隧道管道不久後，車身開始向左偏移，其後撞向管道壁，並沿牆「擦行」約15秒後，才逐漸減速停下。期間車身與牆壁不斷磨擦，冒出大量煙霧。消防接報到場後，將陷入昏迷的71歲男司機救出，並與手部受傷的女保母一同送往仁濟醫院治理，惟司機送院後證實不治。現場消息指，涉事司機懷疑有心血管疾病，駕駛期間疑突然病發暈倒，警方正調查意外原因。