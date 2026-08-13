美食博覽開鑼首設甜品主題 蘑菇提取物代奶油 展商推純天然Gelato

炎炎夏日，雪糕無疑是市民消暑良方。今日於灣仔會展開鑼的美食博覽，順應甜品熱潮，首設甜品及Gelato(意式雪糕)主題。有首次參展的本港品牌推出純天然低脂Gelato，以蘑菇提取物取代動物奶油，其中海鹽芝芝味的Gelato，每杯熱量僅53卡路里，即使是減肥人士品嘗後心理負擔較輕；亦有台灣展商首度來港，主打低糖手工奶酥進攻本地市場。此外，每年備受矚目的「$1快閃優惠」再度登場，有展商對銷情有信心，預料有15%的增長。 圖：蘇文傑

Gelato近年於本港掀起風潮。首次參展的「科記甜品」主打純天然、低脂及低糖Gelato。品牌由一眾香港理工大學畢業生創立，採用大學專利研發的蘑菇提取物，取代一般雪糕中80%動物奶油，並且選用一半代糖及一半白砂糖配方，產品不含任何添加劑，依然能保持綿密滑順的口感，對血糖影響較小。 副總經理陳先生指出，市面上雪糕的熱量高達兩百多卡路里，而其新推出的「海鹽芝芝味」Gelato僅有53卡路里，即使是減肥人士、糖尿病患者或高血壓人士均可放心品嘗。他透露，相關商品目前僅於hktvmall或寶達食品超市發售，盼透過今次參展讓大眾認識品牌的健康產品。考慮到酷熱天氣，攤位亦準備了保冷袋及乾冰，方便客人將雪糕帶回家。

台灣品牌進香港市場 推低糖打卡奶酥 來自台灣的「O.SHOP DAKA」同樣首度參展，售賣純天然手工「打卡奶酥」。蛋卷中加入草莓、朱古力及牛軋糖等多款餡料，並選用日本海藻糖，甜度較一般砂糖低45%。負責人吳先生表示，不少香港客人透過其網店下單，以速遞方式由台灣直送香港，當中以「牛軋糖打卡奶酥」與「脆肉紙打卡奶酥」最受港人歡迎。 他提到，去年特意來美食博覽考察，發現台灣展商攤位人流旺盛，故今年決定親自參展，盼提升品牌於香港的知名度，並尋找本地代理經銷商，讓香港客人日後可直接於本地購買。

海味展商推1元特價優惠吸客 每年博覽的重頭戲「1元特價優惠」吸引許多市民入場搶購。海味連鎖品牌「尚品花膠專門店」今年首次登陸美食博覽，每日推出不同限量優惠吸客，如首日限定1元搶購原價98元的燕窩糖水，以及最後一日推出9元搶購價值逾百元的花膠筒，每日名額限10個。除了快閃優惠外，攤位亦推出99元及399元的福袋，分別內含11件與25件產品。業務發展經理梁小姐表示，盼透過不同優惠吸引不同階層的顧客，對今年銷情感到非常樂觀。

參展多年的「安記海味」於開幕首日推出經典的「一元鮑魚」遊戲，名額限9位。董事總經理潘先生表示，近日天氣酷熱，市民傾向選擇室內場所活動，加上內地旅客的免稅消費額度提升至1.2萬元，並允許適量攜帶自用海味回內地，多種因素帶動下，預料今年銷量有約15%增長。 美食博覽今日起至下周一(17日)於灣仔會展舉行，同場亦會舉行「家電‧家居‧博覽」、「美與健生活博覽」等5項展覽，合共逾1850間展商參與。除了多款1元快閃優惠外，適逢貿發局成立60周年，多間展商亦有「6」字相關的限量優惠。成人門票30元，另設上午及晚間10元進場優惠。