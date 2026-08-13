天氣｜連續9日錄得33度或以上最高氣溫　平了8月份最長連續酷熱日數紀錄

【16:45更新】天文台表示截至今日，已連續9日錄得33度或以上最高氣溫，平了8月份最長連續酷熱日數紀錄。

天文台預料雷雨區會逐漸靠近沿岸地區，本港驟雨增多，高溫天氣將會有所緩解。今晚及明日間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。星期六初時部分地區驟雨仍然較多及有雷暴，日間短暫時間有陽光。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，市民出門前請留意天文台的最新天氣消息及留意天氣變化。

酷熱天氣警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指高溫天氣持續，提醒巿民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫；一股西南氣流正影響廣東沿岸，該區雲量稍為增多，局部地區有驟雨。極端酷熱天氣將會略為緩解。本港今日部分時間有陽光，天氣仍然酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。市民請繼續留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。若感到不適，應立刻休息和求助，並儘快求醫。受高空擾動影響，星期五本港部分地區驟雨較多及有狂風雷暴，週末期間仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。