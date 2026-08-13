街舖廚餘回收荃灣作試點　環保署：當區廚餘量大但店主對回收認識不足

「街舖廚餘回收先導計劃」下月起在荃灣川龍街及河背街一帶推行，為期6個月。環保署高級環境保護主任莫爾婷今早(13日)在港台節目表示，荃灣有超過100間街舖列入試點範圍內，主要是一些售賣蔬果、魚類和肉類的店舖。選擇這個區域是由於街舖比較集中、涉及不同類型的街舖和廚餘量比較大，但廚餘回收的參與率相對較低，店主對回收認識不足，而店舖距離公眾廚餘收集點又較遠。

先導計劃目標有三大部分

莫爾婷表示，計劃目的是希望以合乎成本效益的方式，提高街舖參與廚餘分類和回收的比率，同時收集相關數據和意見，以制定長遠的街舖廚餘回收策略和提升整體的廚餘回收率。先導計劃的目標有三大部分，包括加強宣傳教育，提升經營者對廚餘回收的認識；適當增加回收點，收集時間為「朝9晚9」，以便經營者參與廚餘回收；協助加強街舖經營者、清潔員工及各位持份者就廚餘回收的協調工作等。署方會視乎使用情況，適時安排增設回收點及變更收集時間。