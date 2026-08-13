競委會就樓宇維修圍標採取新一輪執法行動　涉28個工程項目合約總值5億

競爭事務委員會昨日(12日)就一宗涉及樓宇維修的圍標案件，採取第二輪執法行動，期間根據法庭手令搜查了12個處所，包括4間工程承辦商的辦公地點，以及涉案人士的住所。涉案項目涵蓋28個屋苑及大廈的維修工程，分布港、九、新界共12個地區，初步估計合約總值約5億港元。部分合約仍未批出，部分則早於競委會展開調查前已開展或完成，競委會已陸續聯絡相關持份者。

搜獲證據中發現可疑電話訊息對話

競委會於首輪行動搜獲的證據中，發現一段可疑的電話訊息對話，顯示或有另一個潛藏的圍標集團，意圖染指某屋苑的維修工程。根據對話內容，一間此前未被調查的承辦商涉嫌於該屋苑工程招標期間，透過中間人物色其他承辦商，以提交掩護式標書，惟獲回覆指部分承辦商已被其他人招攬參與同一工程的圍標。競委會深入分析後更發現，該承辦商涉嫌於多項工程中從事反競爭行為，包括向其他承辦商分發俗稱「功課」的入標價格指示，以操控投標結果。有關行為涉嫌構成圍標、瓜分市場、合謀定價及交換敏感資料，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。