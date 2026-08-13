民建聯建議發展「主場經濟文化」　建立盛事通平台整合「票尾」優惠

民建聯在倡議書中，建議本地餐飲業和零售業主要商會主動協調業界，推出具吸引力的票尾消費優惠。而優惠有效期不應局限於賽事當日，可延伸至賽事前後一周甚至一個月，鼓勵觀眾提前抵港或賽後留港遊玩，拉長消費鏈。同時，政府可協調業界開發應用程式，建立統一的數碼票尾驗證系統，整合全港食肆、零售、景點、酒店及交通資訊。旅客透過手機應用程式或二維碼即可識別身份並獲取優惠。

為釋放本港體育業的發展潛力，以及配合政府編制首份香港五年規劃，民建聯向文化體育及旅遊局提交《香港體育產業五年規劃》倡議書，包括建議擴大盛事的「票尾」優惠。

啟德體育園啟用後成功舉辦多項盛事，不過民建聯立法會議員鄭泳舜關注香港目前能用於舉辦國際級賽事的場地仍不足。他建議加快活化香港大球場設施，發掘其舉辦足球以外體育盛事和活動的潛力；趁著花墟重建的契機，可探索活用旺角大球場。

目前維園的足球場、網球場；九龍公園的游泳池、跳水設施與手球場，大多建於八、九十年代，鄭泳舜提及場地規格、計時系統、燈光照明及觀眾席配套，落後於國際賽事的最新要求，應為兩大公園內的體育設施升級，以應付未來更高規格的賽事需求；研究新興運動如HYROX和匹克球的場地供應鏈缺口，確保香港在體育場地規劃上能配合體育產業的長遠發展。