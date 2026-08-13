黃埔花園住戶水喉射外牆　街道「落雨」引途人怒罵癡線(有片)

社交平台Threads流傳帖文及影片稱，紅磡中產屋苑黃埔花園有住戶疑用水喉直接噴射外牆，大量水流噴灑至樓下街道，場面如下雨波及途人，引發不滿斥責，直指其行為「癡線」，聲言要報管理處及東張西望。

「我哋被淋到濕晒」聲言要報管理處

帖文及影片稱事件發生於周三(12日)下午3時至4時左右，位置為4樓低層單位，片中可見，該單位有人疑直接使用水喉沖洗外牆，惟水流四散，波及至街道。現場多名女途人直指其行為「癡線」、「冇公德心」，聲言要報管理處及東張西望，一度破口大罵「洗街乜，你自己熱，我哋被淋到濕晒」。及後單位似乎得知樓下有罵聲後，隨即停止開喉。

網民諷刺「幫你降溫」

有網民估計該單位是因為最近香港天氣酷熱，為降溫而向外牆淋水，「係咪天氣太熱？」，有人諷刺「幫你降溫」、「熱到傻咗」、「降溫？連林超英都諗唔到呢個方法」、「有冇叫樓下關窗收衫呀」。不過，亦有網民猜測該單位有滲水問題，向外牆射水是維修工程後的測試環節，「果個單位投訴滲水，維修完做測試，沒有滲就報告完工」、「如果係試外牆滲水應該要通知管理處樓下圍一圍封」、「試水咋，你估貪水費平？」，亦有人估計「我樓上都試過咁樣洗窗」、「係唔係清洗雀屎？」。