消委會｜科技海綿遇高溫或油釋甲醛　用錯地方可影響健康

近年興起的「去漬神器」科技海綿，只需沾清水輕擦便能簡單去除陳年污漬頑垢，不過科技海綿其實是一把雙面刃，在合適的地方使用時是省時省力的好幫手，用錯地方則可能帶來意想不到的損失，甚或增加影響健康的風險。 由於科技海綿清潔原理不是透過清潔劑先把污漬溶解，而是像砂紙般直接把物件的表面磨去，所以當用於擦拭表面含塗層、鏡面的不鏽鋼或烤漆家具時，表面的光澤可能會被磨走。另外，有研究指出科技海綿若在持續高溫、接觸酸性物質或油脂等情況下，其結構就有可能被破壞，從而釋出微量的三聚氰胺和甲醛，對健康構成風險。另一值得注意的情況是，消費者不應使用科技海綿來直接清洗水果和蔬菜，因為過程中所產生的微塑膠纖維有可能黏附在蔬果表面，帶來潛在的健康風險。除此之外，亦應避免用於會長時間接觸口腔黏膜的物品，例如奶嘴、牙膠、吸管等，因為一旦這些物品表面殘留微塑膠纖維或化學物質，被人體吸收的風險較高。

切勿嘗試用於牙齒及皮膚 近年市面出現了用於牙齒美白和皮膚清潔的科技海綿產品，標榜可快速去除牙齒上的煙漬、茶漬、咖啡漬。然而，科技海綿本質上就像「砂紙」，雖然能去除牙漬，但同時會直接磨損琺瑯質。長期磨損琺瑯質更可能導致牙齒變黃、敏感甚至增加蛀牙的風險，而目前亦無足夠的長期臨床研究證實科技海綿用於牙齒美白的安全性。此外，把科技海綿用於皮膚同樣危險，曾有消費者用它擦拭鎖骨上的紋身貼紙，結果導致一大片破皮；亦有女童曾誤用科技海綿擦臉上的筆跡，導致臉部紅腫潰爛。加上科技海綿含有甲醛和三聚氰胺，用於臉部時可能刺激皮膚引發過敏，因此切勿嘗試用於身體。

每磨損 1 克釋出 650 萬條微塑膠纖維 消委會又指，科技海綿在使用一段時間後，體積會明顯縮小、變薄，這些磨損的部分，會在使用期間變成肉眼難以看見的微塑膠纖維和碎屑，並在清洗的時候被水沖走，經處理後排放到大海。研究報告指出，科技海綿每磨損1克，估計平均會釋出約650萬條微塑膠纖維，這些微塑膠纖維一旦進入環境，將可能會被野生動物及海洋生物攝入並進入食物鏈。 有些消費者或會把科技海綿剪成不同形狀以方便清潔角落或狹窄位置，但剪開海綿會破壞海綿表面的完整結構，令內部支柱暴露出來，而這些新暴露的邊緣在後續使用中磨損速度更快，可能加速微塑膠纖維的釋放。因此，消費者不應剪裁海綿，如有需要可直接選購體積較小的產品，並應按清潔區域，分開使用不同的科技海綿，以免將污漬和微生物從一個區域帶到另一個區域，尤其是從浴室等較多細菌的地方轉到廚房等對衞生要求較高的地方。在每次用完後要將它徹底清洗、擰乾並風乾，以免長時間處於潮濕狀態或沾染食物殘渣，導致微生物滋生。

科技海綿的正確用法 消委會提醒，使用前應先在物件的隱蔽角落輕輕擦幾下，確認不會刮花表面後才繼續使用。使用時只需沾冷水、以輕柔力度擦拭即可，這樣已經足夠去除大部分 頑固污漬。千萬不要用力過度或長時間在同一個位置反覆擦拭。對於用科技海綿清潔過的物件，可額外再用洗潔精和清水徹底洗淨，以減少微塑膠和化學物質的殘留。科技海綿適合用於瓷磚、浴缸、白板等耐磨表面，這些材質硬度高，不易被磨花；另外應避免使用在光滑、亮面或有塗層的表面。特別留意，科技海綿不宜用於清潔高溫表面、酸性物質或油脂，清潔時用常溫清水便足夠。如海綿出現破爛、變軟或發霉，一般使用2至4星期即應丟棄至固體廢物垃圾桶，切勿沖入水槽。