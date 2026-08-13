嶺大研究：「無手機恐懼症」程度愈高　情緒負面時愈頻繁瀏覽社交媒體

智能手機是日常生活的重要工具，一旦無法使用或裝置不在身邊而感到焦慮或不安時，心理學稱為「無手機恐懼症」。嶺南大學一項聯合追蹤研究發現，「無手機恐懼症」問卷得分愈高的參加者，當出現負面情緒及生活較清閒時，更傾向增加瀏覽社交媒體的次數及時間作「短暫逃避」。

由嶺南大學心理學系及嶺大認知科學研究中心、浙江大學心理科學研究中心，以及華為技術有限公司組成的聯合研究團隊，開發「手機追蹤應用程式」，招募37名年齡介乎18至39歲的Android手機用戶，連續1個月紀錄參加者使用各類應用程式的次數及時長；參加者每日需完成情緒狀態及忙碌程度的自我評估日記。團隊最終收集到837份有效的「每日追蹤紀錄」。