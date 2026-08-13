嶺大研究：「無手機恐懼症」程度愈高　情緒負面時愈頻繁瀏覽社交媒體

智能手機是日常生活的重要工具，一旦無法使用或裝置不在身邊而感到焦慮或不安時，心理學稱為「無手機恐懼症」。嶺南大學一項聯合追蹤研究發現，「無手機恐懼症」問卷得分愈高的參加者，當出現負面情緒及生活較清閒時，更傾向增加瀏覽社交媒體的次數及時間作「短暫逃避」。
由嶺南大學心理學系及嶺大認知科學研究中心、浙江大學心理科學研究中心，以及華為技術有限公司組成的聯合研究團隊，開發「手機追蹤應用程式」，招募37名年齡介乎18至39歲的Android手機用戶，連續1個月紀錄參加者使用各類應用程式的次數及時長；參加者每日需完成情緒狀態及忙碌程度的自我評估日記。團隊最終收集到837份有效的「每日追蹤紀錄」。
研究團隊再以國際常用的「無手機恐懼症問卷」，評估參加者對無法使用手機所產生的焦慮或不安程度，得分愈高代表對手機的依賴程度愈深。綜合問卷得分與「每日追蹤紀錄」，分析不同情緒及生活情境下，如何影響手機使用行為。結果發現，「無手機恐懼症」問卷得分愈高的參加者，每日使用社交媒體的時間及次數均較多；其中，自我評估出現負面情緒及較為清閒者，整體使用手機次數明顯增加，而社交媒體的使用時間及次數增加尤其明顯。相反，即時通訊及非社交用途應用程式，則未有出現與社交媒體相同的變化趨勢。至於，「無手機恐懼症」問卷得分愈低的參加者，不論當日情緒或忙碌程度如何，手機使用習慣均相對穩定。
嶺大心理學系副教授及認知科學研究中心主任徐杰表示，「無手機恐懼症」是一種現代人普遍存在、程度有輕重之分的心理狀態。他續指大眾瀏覽社交媒體屬於「被動社交」，平台會根據日常互動數據，利用演算法推薦用戶喜歡的內容，透過不斷瀏覽社交媒體平台，能獲得即時的心理滿足感與「微逃避」，暫時抽離現實的負面情緒及釋放壓力，但長遠有可能形成依賴。至於即時通訊軟件則屬於「主動社交」，涉及不可預測的人際互動，可能會為用戶帶來額外社交壓力及心理負荷，未必像社交媒體般容易成為紓緩負面情緒的工具。
教育在負面情緒時尋找其他調節方式
徐教授進一步解釋，目前坊間有不少針對「數碼排毒」，甚至戒除手機成癮的方法，均集中於限制用戶的螢幕使用時間。不過，研究團隊認為，更值得留意的是人們會在甚麼情境下增加使用手機。團隊認為應著眼解決背後的情緒問題，心理學界未來的干預策略應轉為培養情緒應對技巧，教育大眾如何在負面情緒出現或生活較清閒時，尋找手機以外，例如運動、閱讀等更健康的情緒調節方式。