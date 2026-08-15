執業大律師投身輔警 冀結合法律與輔警經驗守護社會

現為執業大律師的邱紫君，由法庭走向社區，加入輔警隊，實踐以專業服務社會的信念。她期望結合法律專業與輔警經驗，為香港的繁榮穩定出一分力。現為政府統計師的吳海俊，主力負責大數據分析及人工智能相關項目。同樣加入輔警隊的他，希望在幕後分析數據的同時，亦能走在前線，守護市民安全。
邱紫君畢業於法學學士課程，其後取得法律專業證書，成為大律師。她亦是香港認可調解員及英國特許仲裁司學會會員。除處理刑事及民事訴訟，她亦於公餘時間參與仲裁工作及社區義務法律服務。 談到加入輔警的原因，她表示，希望透過輔警工作接觸不同社群，更深刻體會守護社會的責任。
雖然平時工作忙碌，但邱紫君認為，只要有心，便能夠平衡兩邊的工作。本身是調解員的她，相信其溝通技巧能夠輔警工作上大派用場。
克服開槍關口成最大挑戰 感激長官悉心教導
吳海俊現為政府統計師，負責大數據分析及人工智能相關項目，透過統計模型協助部門掌握社會趨勢。他表示，長時間面對數字，讓他更深切體會到，每組數據背後反映的是市民的日常生活與真實需要。
對於投身輔警的原因，吳海俊表示，希望在幕後分析數據的同時，亦能走在前線，守護市民安全。他認為，統計工作講求在大量數據中迅速篩選關鍵 訊號、按優次整理分析，與執勤時需要判斷形勢、靈活應變的要求相輔相成。前線經驗亦可拓闊視野，令日後分析更「貼地」、更具同理心。
被問到在訓練中遇到的最大困難，吳海俊表示，作為一名普通市民，不會有開槍的經驗，最大挑戰是要嘗試克服開槍的心理關口。他又指，期待使用最新的手槍，並感謝長官悉心教導，令他有信心「陀槍」。