執業大律師投身輔警 冀結合法律與輔警經驗守護社會

現為執業大律師的邱紫君，由法庭走向社區，加入輔警隊，實踐以專業服務社會的信念。她期望結合法律專業與輔警經驗，為香港的繁榮穩定出一分力。現為政府統計師的吳海俊，主力負責大數據分析及人工智能相關項目。同樣加入輔警隊的他，希望在幕後分析數據的同時，亦能走在前線，守護市民安全。

邱紫君畢業於法學學士課程，其後取得法律專業證書，成為大律師。她亦是香港認可調解員及英國特許仲裁司學會會員。除處理刑事及民事訴訟，她亦於公餘時間參與仲裁工作及社區義務法律服務。 談到加入輔警的原因，她表示，希望透過輔警工作接觸不同社群，更深刻體會守護社會的責任。