漁護署元朗設集裝箱養魚示範場 省時省人養魚無需用藥

本港養殖業面臨人手和土地問題，漁護署引入「集裝箱生態養殖系統」及智慧水產養殖管理平台，並於元朗凹頭漁業辦事處設立示範場，向業界展示相關技術。署方指出，在相同水體面積下，新系統的養殖產量可達傳統漁塘三倍，透過循環用水實現零污水排放，並藉嚴格監控水質，確保魚類在良好環境下自然成長，毋須使用藥物。 集裝箱生態養殖系統只需在塘壆上佔用細小面積，便可以進行高密度養殖。每個長20呎、闊2.4米和高6米的集裝箱，單箱產量約500公斤，每箱約1000至1500羅非魚或寶石魚。若以1公頃生態池塘配置10個集裝箱計算，產量可達5公噸，較傳統池塘高出約三倍。

系統實現「零污水排放」 養殖尾水從養殖集裝箱經管道流入4個生態池塘沉澱淨化，可達零污水排放；當中殘餌及魚糞經物理沉澱後，會由池內鯪魚、鰱魚等濾食性及碎屑食性魚類攝食，達到初步淨化效果。尾水其後流經種植農作物的過濾池，經增氧後循環再用，大幅減低對環境的負荷。 系統配備24小時智慧水產管理平台，自動監測水中的溶氧量、鹽度及酸鹼值，並透過AI分析數據。業界可透過手機或平板電腦遠端實時操控，配合自動投餌系統，能更精準控制水質與飼養流程。整個系統造價約140萬元。

漁護署︰魚類優質水質養殖無需用藥 漁農自然護理署高級漁業主任（內陸養殖及技術事務）李麗芬表示，魚類在健康及良好的水質環境下自然成長，全程無需使用藥物，為市民提供健康優質的本地水產。她指，傳統養殖需要大量體力勞動，新系統則可透過手機或平板電腦24小時遠端操控，配合自動增氧及自動投餌系統，收魚時亦只需打開閘門即可，省卻以往動員十多人拉網的工序。 李麗芬表示，科技化管理有助吸引年輕人投身養殖業。署方早前已與專上學院合辦水產養殖課程，吸引年輕人及新血入行；同時亦計劃於今年第四季為漁民舉辦培訓班，並提供免費技術支援及獸醫診斷服務，協助業界轉型。

示範場現時養殖約1,000條寶石魚及羅非魚，養殖期約8個月，魚獲將納入「優鮮港品」品牌。首批魚獲將交由魚類統營處加工，於中秋節慈善活動中送贈有需要人士。