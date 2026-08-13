視線受阻下轉彎撞斃女途人　小巴司機罪成判囚9個月停牌5年

一名小巴司機前年轉入鑽石山公共運輸交匯處時，視線受阻下仍以26公里時速右轉，撞斃過路女途人。他否認危險駕駛引致他人死亡罪，受審後被裁定罪成，今日(13日)在區域法院被判囚9個月，停牌5年，並須自費修讀駕駛改進課程。

被告梁錦成(68歲)，被控於2024年8月28日，在黃大仙龍蟠街近燈柱DF4607在道路上危險駕駛公共小巴，引致陳麗虹死亡。意外調查報告指，若被告在撞擊前2秒至3秒，將頭部向右前傾，便能看見事主。

法官姚勳智引述辯方求情指，被告育有一子一女，原任職清潔工，後改任小販管理主任，至2018年退休。女兒於2004年因急性腎炎引發紅斑狼瘡症，翌年起出現骨枯，自此行動需要輔助，出入由父母接送，被告承受巨大精神壓力及龐大醫療費用，故退休後兼職擔任小巴司機，為人勤勞善良又顧家，而被告駕駛40年，只有一次定額罰款紀錄，案發後深感內疚，並向死者家屬致歉，未來不會再駕駛，重犯機會低。