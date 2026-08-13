台灣麥當勞蝦堡驗出抗生素超標，香港麥當勞即時作預防性停售

台灣麥當勞的蝦堡被驗出硝基呋喃及其代謝物（人工合成抗生素）超標，開賣一日便停賣。至於香港麥當勞指與台灣選用的蝦餅製作配方及批次均不同，但為釋除公眾疑慮，會即時作「預防性停售」。

台灣麥當勞昨日開賣「海味揚蝦堡」及「海味雙層揚蝦堡」。不過今日發布聲明，指昨晚收到進口廠商通知，雖然製造商早前就兩款蝦堡所使用的蝦排提供合格海鮮食材檢驗文件。但進口廠商再自主抽樣批次，檢出硝基呋喃及其代謝物（人工合成抗生素）0.7ppb（百億分之7），不符合食品法規標準。對抗生素過敏者誤食後，有機會導致過敏，且動物試驗發現有致癌機會。