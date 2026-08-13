屯門新咖啡灣遇溺案｜巴裔夫婦遇溺雙雙不治 妻懷孕6月一屍兩命

事發於上周五（7日）晚上8時許，屯門新咖啡灣燒烤場附近，有兩名男女在海中遇溺。警方和消防接報後到場搜索，先後救起一對巴基斯坦裔夫婦，二人昏迷送往屯門醫院搶救。警方經調查證實，遇溺的23歲男子和20歲女子為巴基斯坦裔夫婦，二人均持香港身分證，正在調查二人遇溺原因。據了解，二人於離岸約10米至15米的防鯊網附近嬉水，其間有泳客先聽到女子尖叫，其後一名男子用英文呼救；而該女子隨即被水淹過頭頂。目擊者表示，在場有3名女子連忙攜救生圈落水救人，女事主先獲救上岸，惟男事主不知所終，經過消防一輪搜索後始尋獲。二人獲救時均已陷入昏迷。