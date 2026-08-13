屯門新咖啡灣遇溺案｜巴裔夫婦遇溺雙雙不治 妻懷孕6月一屍兩命

屯門新咖啡灣上周五（7日）晚上發生遇溺案，20歲妻子翌日（8日）中午12時02分不治，23歲丈夫留醫多日，延至昨日（12日）下午3時24分亦告不治。消息指，女死者懷孕約6個月，釀成兩屍3命慘劇。
女死者喪禮昨晨舉行 遺體將運返家鄉
據了解，20歲女死者BIBI Munaza的遺體於昨日早上11時30分移往跑馬地回教墳場舉行喪禮，由伊瑪目主持，喪禮祈禱結束後，遺體將送往巴基斯坦安葬。BIBI Munaza的喪禮結束不久，同遭遇溺而昏迷留醫的23歲丈夫SALAM Abdul於同日下午3時24分終告不治。
事發於上周五（7日）晚上8時許，屯門新咖啡灣燒烤場附近，有兩名男女在海中遇溺。警方和消防接報後到場搜索，先後救起一對巴基斯坦裔夫婦，二人昏迷送往屯門醫院搶救。警方經調查證實，遇溺的23歲男子和20歲女子為巴基斯坦裔夫婦，二人均持香港身分證，正在調查二人遇溺原因。據了解，二人於離岸約10米至15米的防鯊網附近嬉水，其間有泳客先聽到女子尖叫，其後一名男子用英文呼救；而該女子隨即被水淹過頭頂。目擊者表示，在場有3名女子連忙攜救生圈落水救人，女事主先獲救上岸，惟男事主不知所終，經過消防一輪搜索後始尋獲。二人獲救時均已陷入昏迷。
現場所見，康文署在新咖啡灣泳灘的沙灘上掛起橫額，列明「本泳灘暫停救生服務，為安全着想，請勿下水」。根據康文署網頁，在6至8月的星期一至五，新咖啡灣泳灘救生員當值時間為上午9時至下午6時。換言之，事發時泳灘已沒有救生員當值。