美食博覽2026｜首日有參展商稱人流與消費力勝去年　生意料增五成

美食博覽在灣仔會展開鑼，不少市民首日一大早已入場掃貨。有參展商表示，今年市民消費力輕微上升，且有別去年展會首日受黑色暴雨警告影響，今屆活動人流不俗，預期人流及生意額按年上升三至五成。有入場市民表示，場內氣氛熱鬧，產品售價亦和往年相若，惟有感今年贈品「好似送少咗」。

市民有感商戶贈品減少 今早9時許已有不少市民排隊，等候10時進入美食博覽，不少人帶同購物車準備掃貨，其中有中學生特意提早起床，過來替家人排隊，盼可早點進場「攞多些着數」。即使非第一時間入場，市民仍能買到心頭好。與女友到場的林先生表示，兩人在展會購買零食、飲品和杯麵，女友陳小姐提到今年展覽商品沒有變貴，連同場內飲食開支，在會場「行咗一半」已花費約500元。她有感商戶送贈品的力度比去年輕微減少，但仍無阻兩人購物興致。

另一入場市民陳太就與兒子入場，共花費3,000至4,000元購買醬汁、麵食及意粉等各類食品，「幫屋企補下貨」。陳太稱場內產品價格與往年相若，且種類齊全、選購方便，但坦言首日人潮擠擁，加上近日天氣炎熱，故不考慮日內再次入場。其兒子陳小朋友就提到，雖然要陪同母親掃貨有點疲累，但場內有很多試食活動，令他感到非常開心。

有展商稱年輕客群增長 參展商「意得國際」負責人Dan表示，今年首日人流情況理想，有別去年因極端天氣導致首日需休館至下午3時的情況，今年一大早已見大批市民到場購物。他續指，在展會帶來多款產品，包括全新系列的煙肉、Johnsonville的香腸以及「小薯仔」等；顧客亦會趁「兩包90元」優惠至少購買兩包，甚至更多商品。他提到，今年其攤位由去年的3樓移師至1樓，加上沒有受惡劣天氣影響，預期人流及生意額將比去年上升三至五成。對於近日天氣炎熱或偶有驟雨，他認為室內的美食博覽是市民和家庭度過周末的好去處，天氣不會對銷情構成負面影響。

另一參展商「壹品豆品」店員Ken亦有感首日人流勝去年，且到場人士不再以長者為主，年輕客群明顯增加。他指，現時平均客人消費約20至30元，與往年18元左右相比，消費力有輕微上升。他提到，今年公司與甜品店聯乘推出的豆乳奶蓋奶凍、生朱古力，並順應潮流推出黑芝麻主題特飲；加上「60元福袋」優惠，讓市民可於所有豆製產品中任選心儀產品，希望靠新產品和優惠吸引客人，目前對展期銷情感樂觀及抱觀望態度。