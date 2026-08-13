新皇崗口岸｜舉行首次大型演練　出動一千名公務員測試人流及車流管理

約1,000名來自保安局、運輸及物流局、公務員事務局等20個部門的公務員，按指示乘搭不同公共交通工具（包括專營巴士、短途跨境巴士、專線小巴及的士）抵達位於聯檢大樓2樓的公共運輸交匯處；隨後前往5樓離境大堂，並轉往4樓入境大堂，然後返回2樓的公共運輸交匯處。其後，他們按指示乘搭公共交通工具離開口岸。

港府今日於皇崗口岸港方口岸區舉行首次大型演練，出動約1,000名公務員參與，以測試口岸聯檢大樓和公共運輸交匯處的人流及車流整體管理，為往後口岸正式開通作好準備。

參與人員與各公共交通營辦商派出的車輛進行超過120個班次的循環測試，以模擬人流和車流進出口岸的情況，從而測試及評估聯檢大樓和公共運輸交匯處的人流和車流管理、通道容量、現場引導安排、交通管制，以及各項配套支援措施。

鄧炳強指演練流程暢順

保安局局長鄧炳強到場視察，他表示整個演練流程十分暢順且安排細緻，亦識別出需改進的範疇，並將在後續演練中逐步加以改善。是次大型演練達致預期的效果，期望未來透過跨部門協作，進行更大規模的演練並持續改善細節安排，為皇崗口岸通關作出最周全的準備。

運輸及物流局局長陳美寶則表示，今日首場演練主要測試港方口岸區的本地和跨境公共交通配套和服務，期間的上落客、候車人流及車流管理運作暢順，乘客體驗良好。運輸及物流局及運輸署會繼續以用家需要出發，仔細檢視和完善安排，為皇崗口岸的高效率運輸網絡作最好準備。