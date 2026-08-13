最新公屋綜合輪候時間4.8年　較上季微升0.1年

房屋局公布最新一季的公屋綜合輪候時間為4.8年，較上一季輕微上升0.1年，但仍低於2018年至2025年間的紀錄，繼續維持在5.0年以下，與本屆政府上任前的高位6.1年相比縮短了1.3年。此外，房屋局今年第二季成功安排總數多達約4,400個一般申請者入住傳統出租公屋或「簡約公屋」，包括約720個新落成的傳統出租公屋單位、約2,400個回收的傳統出租公屋單位，以及約1,300個「簡約公屋」單位。

74%單位位於市區及擴展市區

過去12個月內獲安排入住傳統出租公屋和「簡約公屋」單位的一般申請者中，位於市區及擴展市區單位的比例達74%，高於上一季的69%。回收的傳統出租公屋單位中，達81%屬市區及擴展市區單位，由於輪候時間一般較新界單位長逾一年之多，他們較長的輪候時間被計算在內，以至輕微上升0.1年。事實上，入住市區傳統公屋單位的輪候時間約6年，而同期獲安排入住「簡約公屋」的一般申請者的輪候時間平均約3年，當中入住新界「簡約公屋」單位的輪候時間更只有約兩年，相差整整3至4年之多。