最新公屋綜合輪候時間4.8年　較上季微升0.1年

房屋局公布最新一季的公屋綜合輪候時間為4.8年，較上一季輕微上升0.1年，但仍低於2018年至2025年間的紀錄，繼續維持在5.0年以下，與本屆政府上任前的高位6.1年相比縮短了1.3年。此外，房屋局今年第二季成功安排總數多達約4,400個一般申請者入住傳統出租公屋或「簡約公屋」，包括約720個新落成的傳統出租公屋單位、約2,400個回收的傳統出租公屋單位，以及約1,300個「簡約公屋」單位。
74%單位位於市區及擴展市區
過去12個月內獲安排入住傳統出租公屋和「簡約公屋」單位的一般申請者中，位於市區及擴展市區單位的比例達74%，高於上一季的69%。回收的傳統出租公屋單位中，達81%屬市區及擴展市區單位，由於輪候時間一般較新界單位長逾一年之多，他們較長的輪候時間被計算在內，以至輕微上升0.1年。事實上，入住市區傳統公屋單位的輪候時間約6年，而同期獲安排入住「簡約公屋」的一般申請者的輪候時間平均約3年，當中入住新界「簡約公屋」單位的輪候時間更只有約兩年，相差整整3至4年之多。
在過去12個月，政府整體的出租公屋和「簡約公屋」供應量已提升至平均每季約7,400個單位，為本屆政府上任前3年平均每季約3,800個單位供應的約兩倍，供應大幅上升。再者，與租住私人市場的分間單位相比，入住「簡約公屋」的居民亦可以平均每年省下逾50,000元的租金。
30歲以下非長者一人申請十年跌六成
另外，輪候出租公屋的一般申請者數目今季進一步減少了2,900個。與今年首季數字比較，一般出租公屋新申請數目下降約8%。截至今年6月底，約有100,500宗一般出租公屋申請，以及約81,000宗配額及計分制下的非長者一人申請。與最高位的156,400宗及143,700宗比較，一般申請及非長者一人申請的數目分別大幅下降超過30%及超過40%。當中，30歲以下的非長者一人申請的跌幅更為明顯，在過去10年間下跌約60%至約29,400宗，清楚顯示公屋輪候隊伍正在消化中。
1.9萬「簡約公屋」單位已落成
展望未來5年，總體公營房屋建屋量約19.6萬個單位，較本屆政府上任時增加約85%。當中，共有約11.5萬個傳統出租公屋單位將在此期間落成，供應進入高峰期。截至今年第二季，共約19,130個「簡約公屋」單位已經落成，當中約9,650個單位已全面入伙，其他已落成的單位亦於今年6月中開始分階段入伙。在餘下今年及明年初則分別會有約10,670個及210個單位相繼落成，穩步邁向在2027/28年度前完成興建約3萬個「簡約公屋」單位的目標。