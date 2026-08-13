網傳用科技海綿清潔　天仁茗茶：已即時停用「小白」

連鎖茶飲店「天仁茗茶」近日傳出食安風波。早前有網民在社交媒體發文質疑指，員工使用俗稱「小白」的科技海綿清洗茶桶、榨汁機等煮食用具，之後需要用熱水清潔，稱擔心殘留化學物質影響健康。香港天仁茗茶昨日（12日）在社交媒體回應爭議指，已全面停用科技海綿，制止不必要誤解。

天仁茗茶：已第一時間處理

香港天仁茗茶回應稱，食安一直是公司的底線，所以收到意見之後，已經第一時間處理；公司又提及，一直有安排獨立第三方機構，定期到門市抽檢飲品、冰塊及環境，過去多年檢測結果全部合格，從未驗出相關化學物質。

持續高溫下 或釋三聚氰胺及甲醛

據消委會資料指，科技海綿的主要成分是「三聚氰胺－甲醛樹脂」，又稱為美耐皿，若在持續高溫、接觸酸性物質或油脂等情況下，科技海綿的結構就有可能被破壞，從而釋出微量的三聚氰胺和甲醛，對健康構成風險。