台灣麥當勞蝦堡驗出禁用抗生素 香港麥當勞即時作預防性停售

台灣麥當勞周三開售「海味揚蝦堡」及「海味雙層揚蝦堡」，但昨公布兩款漢堡所用進口蝦排，檢出人工合成抗生素硝基呋喃及其代謝物，不符合法規標準，即日起暫停出售蝦堡。昨有香港市民疑用麥當勞手機App落單滋味蝦堡發現「當前不適用」，香港麥當勞指，與台灣選用的蝦餅製作配方及批次均不同，但為釋除公眾疑慮，會即時作「預防性停售」。

台灣麥當勞昨發聲明指，前晚收到進口廠商通知，雖然製造商早前就兩款蝦堡所使用的蝦排提供合格海鮮食材檢驗文件。但進口廠商自主抽樣相關批次，檢出硝基呋喃及其代謝物0.7ppb(百億分之7)，不符合食品法規標準。對抗生素過敏者誤食後，有機會導致過敏，動物試驗顯示相關物質亦有致癌機會。台灣麥當勞全面停用蝦排，在曾購買「海味揚蝦堡」、「海味雙層揚蝦堡」的顧客亦會予以退款。

香港麥當勞亦有出售鄰近的滋味蝦堡。香港麥當勞回覆本報查詢，指公司高度留意台灣麥當勞停售蝦堡的事宜。公司向來自泰國的麥當勞全球供應商核查，確認現時香港麥當勞出售的「滋味蝦堡」系列內所選用的蝦餅製作配方及批次均與台灣麥當勞不同。香港麥當勞強調一直嚴格遵守本地食品安全法規，為釋除公眾疑慮，即時預防性暫停出售「滋味蝦堡」及相關系列產品。