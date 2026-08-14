書籍十元義賣 歷年籌逾千萬善款 太古地產愛心大使計劃25周年 持續拓展義工網絡 齊建共融社區

企業的社會責任不只在於短期的捐贈，更在於長遠的社區投資與建設。太古地產早於2009年已洞悉先機，旗下「太古地產愛心大使計劃」每年舉辦「書出愛心 十元義賣」，結合慈善與環保，成為年度旗艦慈善活動。今年活動更破紀錄籌得逾172萬港元，歷年總額更突破1,000萬港元。太古地產公共事務副董事黃文傑表示，太古地產愛心大使計劃今年迎來25周年，將秉承太古集團一直積極回饋社會的精神，以及計劃「齊建共融社區」理念，持續拓展義工網絡，貼地回應社會需求。

7,000跨代義工集結 締造溫馨時刻 作為太古地產愛心大使計劃推出25年來最長壽的旗艦項目，「書出愛心 十元義賣」每年1月就會開始籌備工作：於全港收集書本，收書點由公司旗下項目發展至全港40多個地點；收集書本後的整理分類、網上及實體義賣、整合網上訂單等環節，均由義工團隊全力襄助。 以今年活動多達32萬本書為例，整個活動需要動員超過7,000名義工參與。黃文傑指，義工在義賣營運和各項細節上的支援，是活動每年都能成功舉行的關鍵。他特別提到，今年母親節舉行的「書出魔法」變裝巡遊，小朋友與家人在太古坊投入闖關，充滿笑聲與溫馨，令他份外窩心。

太古地產公共事務副董事黃文傑

「儲鐘換體驗」招募義工新血 黃文傑表示，太古地產愛心大使計劃在2001年成立時，企業義工團隊並未如現時普及，接觸義工服務機會和渠道亦沒現時廣泛，團隊成立初期只有40多位義工，及後隨著公司透過政策鼓勵，例如提供「義工假期」，以及設立積分制度，參與義工活動和推薦親友成為義工的同事，可憑積分換取限定精品禮物等，愛心大使團隊得以擴大至現時逾6,000人，當中包括公司員工及其親友、業務合作夥伴、租戶及顧客。 今年迎來計劃25周年里程碑，黃文傑指公司正檢視計劃未來發展：「我們以慶祝25周年為契機，與Time Auction義工配對平台合作推出『Community Ambassadors x Partners Volunteer Hub』義工招募平台，鼓勵我們的租戶及主要持份者加入義工行列。平台涵蓋由『太古地產愛心大使』主辦，及與一系列長期合作夥伴合辦的義工活動，提供超過1,000個義工崗位，使參加者可更容易尋找合適義工服務機會。」 黃文傑認為，這種新穎的招募模式具一定吸引力，他指平台推出至今已獲超過500位人士登記響應，為拓展義工網絡目標邁進一步。

預告10月舉辦25周年限定慈善義賣 在慶祝25周年之際，團隊將於10月16至18日在太古城中心舉辦「太古地產愛心大使同行25年．慈善義賣」，屆時將提供逾一萬件，包括與非牟利合辦機構攜手設計、由青少年會員親手製作的限量手作精品，並以25港元起義賣，善款將全數捐予義務工作發展局。 展望未來，黃文傑表示目標是持續擴大義工團隊、租戶及合作夥伴的網絡，並計劃積極增加對內地城市及項目的覆蓋，服務更多有需要人士。